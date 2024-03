Les dues primeres etapes de la Volta Ciclista femenina es correran per les carreteres de la Catalunya central. La primera tindrà la sortida i l'arribada a Manresa i la segona arrencarà de la Seu d'Urgell i acabarà a l'estació d'esquí de La Molina. La direcció de la Volta ha presentat aquesta tarda els recorreguts complets de les tres etapes de què constarà. La prova femenina ha passat de ser una cursa d'un sol dia a una de tres etapes, transformació que li ha permès adquirir la categoria UCI 2.1 i, en conseqüència, tenir la presència de 7 equips de la primera divisió ciclista. Es disputarà entre el 7 i el 9 de juny.

A la presentació hi van assistir el director de la Volta, Rubèn Peris, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, la secretària general de l'Esport, Anna Caula, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Aloy va destacar que Manresa ha estat present "en 93 de les 103 edicions de la Volta" i que, per tant, s'ha fet "ben mereixedora de ser considerada la Ciutat Pubilla de la Volta", com van qualificar-la el seu president Rubèn Peris.

Tant Peris com Caula van mostrar el seu convenciment que la Volta femenina acabarà sent un "referent internacional" del ciclisme femení i per a les futures generacions de ciclistes catalanes.

L'etapa de Manresa del divendres 7 de juny sortirà en direcció a Cardona. Les ciclistes no pararan de pujar fins al km 45, quan coronin el Coll de Pinós, un dels punts més alts de la comarca natural de l'Alta Segarra. Les corredores tindran un fort descens fins a entrar en un terreny ple de repetjons que les durà a Calaf. Des d'allí, el terreny ja els serà favorable, amb l'única dificultat del Coll del Pallarès, però que no ha de ser impediment perquè la cursa, si no s'ha trencat abans, es decideixi a l'esprint.

Diferent serà la segona etapa, de 95 km i 2.012 metres de desnivell, amb la Collada de Toses de primera categoria i l'arribada en alt a la Molina, també de primera. És probable que aquesta sigui l'etapa que en decideixi la guanyadora final i que la tercera, entre Molins de Rei i Barcelona, tot i els alts de Levit i de Begues, es decideixi a l'esprint.