El capità del Covisa Manresa Asís Boukhress rebrà un reconeixement de part del seu club tan aviat com sigui possible per dues fites aconseguides en la ja extensa carrera amb l'entitat bagenca. Així, el jugador arriba aquest dissabte, amb la visita al camp del Montsant, al seu enfrontament número 300 amb la camiseta del conjunt del Pujolet. A més, el cap de setmana passat va assolir els 321 gols, amb la qual cosa es converteix en el màxim anotador de la història del Manresa Futbol Sala, per davant de Miquel Bermusell, qui després va ser president de l'entitat, que en va anotar 316.

És probable que l'internacional per Marroc rebi aquest reconeixement en el partit que els manresans jugaran el proper dia 9 a casa contra el Marlex Mataró, ja que el dia en què es compleix l'efemèride el partit és a fora. A més, els 25 gols que ha anotat aquesta temporada, en què s'ha perdut una bona colla de partits per culpa d'una lesió, el situen en la tercera posició de màxims golejadors del grup, per darrere d'Ortega, del Mataró, que en porta 28, i Gracia, de l'Almonacid, que n'ha fet 27. Asís encara té nou jornades per davant per millorar aquesta marca en la fase regular i els partits que pugui disputar de les eliminatòries d'ascens, aquesta temporada. Renovació de la junta D'altra banda, el Manresa Futbol Sala ha informat de la reelecció de l'actual junta directiva de l'entitat, un cop es va tancar tot el calendari electoral que marca la normativa sense que hi hagués cap candidatura alternativa a la que ja hi havia. Tot el procés es va iniciar amb l'assemblea extraordinària de socis del passat 2 de febrer. Per tant, continuarà com a president Pere Joan Pusó. La resta de la junta directiva està formada per Francesc Mañosa (vicepresident), Antonio Charneco (secretari), Jordi Pusó (tresoreria i finances) i Jordi Puig, Jorge Martín i Jorge Fernández (vocals).