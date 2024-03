El Covisa Manresa pot acabar el dissabte com a líder del grup 3 de la Segona Divisió B si es donen dos resultats perfectament possibles. Quan els jugadors de Paco Cachinero arribin a la mitja part de la seva visita a la pista del Montsant, en un duel que arrenca a les 17.15 hores, ja sabran què ha fet el primer classificat, La Nucia, en territori del tercer, el Marlex Mataró. Una derrota o un empat dels alacantins, units a una victòria esperable dels bagencs, provocaria un canvi al capdamunt de la taula.

Hauria de ser un partit fàcil per als blanc-i-vermells, que ja van derrotar els barcelonins a casa per 11-0. Tot i haver guanyant només un dels nou partits jugats a casa, el club del Turó de la Peira està perdent els últims partits per unes diferències ajustades. El fet cert, però, és que és tercer per la cua, amb 12 punts, empatat amb l'Almonacid i amb només dos rivals per sota, un dels quals és el Calvià, que no ha puntuat.

El Covisa no té baixes per a un partit que hauria de servir com a preparació per al de la setmana que ve al Pujolet contra el Mataró. Ara mateix hi ha set punts entre les dues formacions, que dissabte poden ser més, i un triomf davant dels maresmencs gairebé asseguraria un dels dos primers llocs al final del curs.