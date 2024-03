L'atleta banyolina Esther Guerrero s'ha classificat per a la final dels 1.500 metres dels Mundials que han començat a Glasgow després de quedar tercera en la seva sèrie, amb un temps de 4.14.23. La migfondista entrenada pel manresà Joan Lleonart ha obtingut, d'aquesta manera, una de les tres places directes, superada només per la gran favorita, l'etíop Freweyni Hailu (4.12.38) i per la britànica Revee Walcott-Nolan (4.13.06). No es repescava ningú per temps.

No ha tingut la mateixa sort la soriana Marta Pérez, que ha estat quarta de la seva cursa, molt lluny, a més de quatre segons, de la tercera posició, l'última que es classificava, de l'estatunidenca Emily McKay. Pérez ha fet un temps de 4.12.27. La jornada ha estat marcada per la greu lesió de la catalana María Vicente, que s'ha trencat el tendó d'Aquíl·les esquerre en el salt d'alçada del pentatló. Vicente havia guanyat la primera prova, els 60 metres tanques, i es perdrà els Jocs Olímpics de París.