Victòria i lideratge. El Covisa Manresa FS no va desaprofitar l’oportunitat d’arrabassar la primera posició del grup 3r de la Segona Divisió B a l’Sporting La Nucia. No endebades, els blanc-i-vermells van signar el divuitè triomf de l’exercici a la lliga a la difícil pista del CFS Montsant (0 a 4) una hora i escaig després que la formació alacantina ensopegués al feu del tercer classificat, el Futsal Marlex Mataró (6 a 2).

Des del servei inicial, el conjunt representatiu del barri del Turó de la Peira es va parapetar a la seva parcel·la defensiva per impedir armar perilloses transicions ofensives als jugadors dirigits per Paco Cachinero. Aquest escenari va requerir un període d’adaptació que els manresans van superar amb bona nota. Així doncs, el domini del Covisa Manresa FS va caracteritzar el joc durant tot el duel. El primer gol dels blanc-i-vermells va exemplificar la qualitat del joc combinatiu que trenaven per generar superioritats. Una notable jugada col·lectiva va propiciar la conducció en diagonal, d’esquerra a dreta, de l’incisiu Aaron Riera fins a trobar l’escletxa a l’entramat defensiu dels amfitrions per batre el porter barceloní amb una inapel·lable rematada creuada (min 9). Dos minuts i escaig després, una canonada de l'ala Carlos Lavado va permetre els manresans incrementar el seu avantatge a l’electrònic (0 a 2).

El CFS Montsant es va mostrar més intens i agosarat, a l’inici de la represa, però l’actitud menys conservadora dels jugadors entrenats per Carlos Torres no va fructificar. Una magnífica jugada d’estratègia executada pels blanc-i-vermells arran d’un servei de falta va habilitar Carlos Lavado per marcar el 0 a 3 i sentenciar el guanyador de l’enfrontament. Asís Boukhress va establir el marcador definitiu en transformar un doble penal en l’últim minut. El proper dissabte, el Covisa Manresa FS rebrà el Futsal Marlex Mataró al pavelló del Pujolet.