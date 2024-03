Les accions del FC Joanenc cotitzen a l’alça a la borsa dels equips que malden per eludir les quatre places que aboquen al descens de categoria al grup 2n de la Primera Catalana. Els grocs han sotmès els fins avui cinquè classificat, la UE Castellar (3 a 1), i escalen fins a l’onzè lloc a la taula classificatòria, almenys de forma provisional. Una hipotètica derrota del FC Sant Cugat al terreny de joc de la UE Tàrrega i una lògica ensopegada del CCD Turó de la Peira al feu del segon classificat, la UD San Mauro, demà, diumenge, ratificarien els bagencs en una posició que els permetria signar la permanència al final de la competició.

La UE Castellar dirigida per l’exjugador del CE Manresa Juan Antonio Roldán va excel·lir durant els primers quinze minuts. En el decurs d'aquesta fase inicial de l’enfrontament, els vallesans van deixar palesa la qualitat del seu joc combinatiu i l’eficàcia de la seva pressió a la parcel·la defensiva de l’oponent. La millor jugada d’atac trenada pels visitants la va culminar Carlos Alberto Saavedra amb una enverinada rematada rasa i creuada que Dani Baquero va conjurar amb la cama esquerra (min 5).

Les magnífiques prestacions de la UE Castellar van propiciar que els vallesans s’avancessin a l’electrònic. El lateral esquerre Victor Moreno va penetrar com a extrem i va centrar al segon pal envers Gabriel Gausachs. El mitja punta no va poder rematar de primera, però després va col·locar la pilota a la frontal de l’àrea de gol groga. La primera gardela de Jan Marc Roldán es va estavellar al travesser; la segona, d’un altre davanter visitant, la va repel·lir la defensa, però la canonada final de Victor León va ser inapel·lable (min 14).

L’adversitat no va destarotar els amfitrions que, de forma progressiva, van neutralitzar la pressió vallesana. La igualada va afermar la milloria dels grocs. El central Bobacarr Buba Djitté va armar una rematada de cap imperial arran d’un córner servit per Roger Herms (min 39). Un minut després, Dani Baquero va aturar l’enverinat xut ras d’Iván Sánchez.

El FC Joanenc va completar la remuntada abans que es consumís el segon minut de la represa. Dani Galván va protagonitzar una increïble cavalcada com a extrem esquerre arran d’un servei en profunditat de Dani Baquero. La seva posterior passada enrere va habilitar Arnau Estruch per marcar un golàs des del vèrtex superior dret de l’àrea de penal. Pablo Martín va refusar a córner el servei de falta directa executat per Dani Galván (min 57), però disset minuts després, no va poder impedir que el destre davanter sentenciés la victòria dels amfitrions gràcies a una assistència de Carles Serra (3 a 1).