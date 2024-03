La UD San Mauro es va retrobar amb el triomf després de dues jornades i va golejar el CCD Turó de la Peira (3 a 0). La victòria permet a la formació de Santa Margarida de Montbui mantenir-se a només un punt del líder, el FC Martinenc, el principal rival dels mauristes en la lluita per assolir el títol i l’ascens a la Lliga Elit.

Jesús Milán, el tècnic de la UD San Mauro, va modificar la seva estructura d’equip característica (del 4-2-3-1 al 4-4-2) per entomar el desafiament de vèncer l’antepenúltim, un conjunt que juga habitualment amb tres centrals (5-3-2). Otger Sastre es va reubicar com a interior esquerre per facilitar les incursions per la banda del carriler Ferran Puche i per generar superioritats en l’inici de les accions ofensives. D’altra banda, Dani Vargas va formar el duet de davanters amb el golejador Èric Compte Copoví Copo, amb l’objectiu de fixar els centrals barcelonins.

Els mauristes van executar de forma immillorable el plantejament ideat pel seu entrenador i van generar tres ocasions de gol durant el primer quart d’hora de joc. Primer, Franco Nantez no va poder arribar a rematar, al segon pal, la mortífera centrada rasa de Ferran Puche des de l’esquerra i, després, Dani Vargas va xutar per sobre el travesser en immillorable posició. Els montbuiencs van materialitzar la seva tercera oportunitat. Bernat Benito va etzibar una rematada inapel·lable arran d’un córner servit per Otger Sastre (min 17). A la represa, Arnau Fuentes va alliberar la banda dreta per facilitar les incursions de Javi García. Una jugada trenada per aquests dos futbolistes va propiciar la canonada d’Otger Sastre que el porter visitant va rebutjar. Arnau Puentes va aprofitar el refús per sentenciar el duel (min 63) i, quatre minuts després, el central Albert Masegosa va establir el marcador definitiu (3 a 0).