Desfeta competida del CB Navàs Viscola enfront d’un El Olivar que recupera el ritme guanyador després d’encaixar dues derrotes consecutives, la darrera contra el líder. El resultat final no certifica la permanència matemàtica de l’equip bagenc, però el conjunt dirigit per Isidre Suau no hauria de patir per assegurar-se la continuïtat a Lliga EBA el curs vinent.

El matx va estar marcat per la superioritat física sota els taulers de Youssouf Traoré. Un pivot d’origen malià que amb tot just disset anys està en dinàmica del Casademont Saragossa, a la Lliga ACB. Els navassencs només van poder frenar el jove interior en el primer període, quan la bona dinàmica inicial local els va permetre controlar el rebot, sobretot el defensiu. El jugador de Mali va disputar els quaranta minuts de matx, i va signar una estadística final del 28 punts i 20 rebots, vuit d’ells ofensius. Aconseguint 51 punts de valoració. L’elevada intensitat amb la qual van sortir els jugadors locals semblava no tenir en compte que el seu entrenador no podia ser sobre el parquet per una indisposició. Ni les baixes de peces clau en l’engranatge navassenc com la d’Eddy Sims o Rui Santos, van evitar que els locals imposessin el seu ritme. La bona defensa i els grans percentatges en atac els donaven un primer lideratge que creuava la barrera dels deu punts. La sensació de control, i jugar a casa, semblava derivar cap a un nou triomf, però no va ser així. De mica en mica els aragonesos tornaven a entrar al partit, i apareixien els primers símptomes de debilitat dels locals. Els joves i talentosos jugadors visitants s’anaven creixent, mentre que la mala dinàmica feia aparèixer la fatiga i el cansament a les files bagenques. Amb un lleuger avantatge a l’inici dels darrers deu minuts del duel, Alejandro Moreno va encadenar tres triples gairebé consecutius que van donar la volta al marcador. Ara, els aragonesos es veien superiors i la confiança dels locals havia caigut. El temps corria en contra de l’equip del Bages, i la precipitació i la pressa es van apoderar del joc. Una circumstància que, sumada a la falta d’encert i a la poca capacitat per a forçar faltes en acció de llançament, no permetien que poguessin descomptar. De fet, els visitants van imposar la seva superioritat física per a generar situacions de cistella a prop del cèrcol, un fet que en derivava una gran quantitat de tirs lliures. La derrota deixa el Navàs en la setena posició de la taula, amb onze triomfs i deu desfetes. Un balanç que, quan falten cinc jornades per a disputar-se, els deixen quatre partits per damunt del Montgat, el CB Granollers i el CB Cornellà, tots tres empatats a set victòries i marcant dues de les tres places de descens directe a Super Copa. Els propers compromisos dels del Bages seran davant del Montgat, el Cornellà, el Roser, el Castelldefels i l’Es Castell. Un calendari prou assequible que els permetrà acomiadar la temporada al seu pavelló. CB NAVÀS-VISCOLA: Alba 7, Saló 9, Yuste 10, Montagut 7, Cumelles 11 -cinc inicial- Vázquez 13, Costa, Diop 8, Juncadella 5 ANAGÁN-EL OLIVAR: Moreno 22, Minzer, Valero 9, Martínez 2, Traoré 28 -cinc inicial- Flores 2, Rodríguez 7, Alias 5, Sistac 2 ÀRBITRES: Remisa i Romero PARCIALS: 23-11, 37-28 (descans), 51-45, 70-77