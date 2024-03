Amb "un recorregut còmode i molt accessible a tothom", la Cursa de la Dona de Manresa torna aquest diumenge, 10 de març, amb la seva vuitena edició. La prova, organitzada pel Vela Club Fitnnes amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i que s’emmarca dins els actes del Dia Internacional de les Dones, tindrà, a més, una rellevància especial pel fet de formar part de la programació de Manresa, Ciutat Europea de l’Esport 2024.

El regidor d'Esports i Salut de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí Moll, la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, i el director de la Cursa, Esteve Camps Palmés, han estat els encarregats de desvetllar es detalls d’aquesta nova edició en una presentació celebrada a la plaça de les Oques, aquest dimarts al matí. També hi era el responsable de Vela Club Fitness, Pere Arévalo López.

Anjo Valentí ha agraït el treball de Vela Club Fitness per “la continuïtat d’una prova que és un referent en el calendari esportiu i social de la nostra ciutat” i ha ressaltat que després de la passada edició de la Transéquia, “aquesta cursa significa la inauguració popular de Manresa, Capital Europea de l’Esport. Isabel Sánchez també ha tingut paraules d’agraïment a l’entitat organitzadora, el Vela Club Fitness, i ha recordat que aquesta festa popular de l’esport és un dels actes destacats dins la programació del Dia Internacional de les Dones a Manresa. Per la seva part, Esteve Camps s’ha mostrat satisfet i “amb bones vibracions” per la bona acollida de la prova que ja superat els vuit-cents inscrits i confia que d’aquí a diumenge “ens acostem al miler de participants”.

Així és el circuit de la Cursa de la Dona de Manresa: 5,2 km i 59 metres de desnivell

De caràcter urbà, la 8a edició de la Cursa de la Dona de Manresa es podrà fer corrent o caminant en un circuit de 5,2 quilòmetres i 59 metres de desnivell amb sortida i arribada a la plaça de les Oques.

L'organització afirma que el recorregut serà molt accessible: passarà per la plaça Neus Català en direcció cap al parc de Can Font, al barri de la Parada, amb unes característiques que afavoreixen el seu caràcter popular i familiar obert a tothom.

Qui hi pot participar?

La inscripció està oberta a totes les persones que facin 12 anys durant aquest any. Els que siguin menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats. La cursa tindrà diferents categories: Júnior (d’11 a 18 anys); Sènior (de 19 a 39 anys); Màster (de 40 a 49 anys); i Veterà (més de 50 anys).

La versió infantil

En el marc de la Cursa també se celebrarà la cinquena edició de la Cursa Infantil de la Dona, que es portarà a terme en recorreguts menors perquè els més joves també puguin gaudir de la jornada. Les categories infantils són Prebenjamí (nascuts els anys 2016-2017) que correran 400 metres; Benjamí (nascuts els anys 2014 i 2015) que correran 700 metres; i la categoria Aleví (nascuts els anys 2012 i 2013), que correran 1.000 metres.

Tots els horaris de la Cursa de la Dona

La sortida de les curses s’iniciarà a les 9.30 h amb la categoria Prebenjamí, seguirà la categoria Benjamí (9.45 h); i la categoria Aleví (10 h). La cursa llarga de 5,2 km començarà a les 10.30 h.

Es registrarà els temps dels participants i es donarà premis als guanyadors de cada categoria. Els premis seran pels tres primers absoluts de la categoria femenina com masculina i els tres primers de les categories Júnior, Sènior, Màster i Veterà femení i masculí (sense repetir trofeu).

A la plaça de les Oques no hi faltarà l’animació. Al principi de la cursa hi haurà una sessió d’escalfament a càrrec del grup de zumba del Vela Club Fitnnes i al final de la cursa hi actuaran els grups Vilatukades de Sant Joan de Vilatorrada, la colla castellera Tirallongues i l'escola School Dance.

El preu i com fer la inscripció

El preu de les inscripcions és de 15 euros per a la cursa de 5 quilòmetres, i de 5 euros per a les curses infantils. Es poden fer online a www.cursadonamanresa.com i de forma presencial a la recepció del Vela Club Fitness, al carrer Carrasco i Formiguera, 11.

La inscripció inclou avituallament a la meitat i la zona d’arribada, dorsal amb xip, una samarreta oficial, bossa del corredor, servei de fisioteràpia a la meta, serveis mèdics i assegurança. Com cada any, 1 euro de la inscripció es destina a una entitat de suport a la dona. Enguany es preveu destinar al Manresa Club de Bàsquet Femení.

Afectacions de trànsit de la Cursa de la Dona de Manresa

Amb motiu de la prova, de les 9.30 a les 12 h, es faran talls de trànsit puntuals als carrers següents:

Carrer Carrasco i Formiguera.

Passeig de Pere III, tram entre Plaça Espanya i carrer Guimerà (costat Pàrquing Europa).

Carrer Guimerà, al tram entre el passeig de Pere III i el carrer Carrasco i Formiguera

Cruïlla del carrer Carrasco i Formiguera amb el carrer Primer de Maig i el carrer Sant Josep.

Cruïlla de l’avinguda de les Bases de Manresa, amb el carrer Abat Oliba i el carrer Bertran de Castellbell.

Cruïlla de l’avinguda de les Bases de Manresa amb el carrer Font del Gat i l’avinguda Universitària.

Una aplicació mòbil per estimular la pràctica esportiva

La Cursa de la Dona forma part de la programació de 'Manresa, Ciutat Europea de l'Esport', que inclou desenes de competicions, propostes i iniciatives que tenen l’objectiu d’aconseguir que qualsevol ciutadà tingui al seu abast la possibilitat de fer esport, independentment de la seva condició física, edat, sexe, capacitat o situació econòmica.

En aquest marc i aprofitant la celebració de la Cursa de la Dona, en els darrers dies s'ha estat fent el primer repte saludable a través d’una aplicació mòbil que incentiva la ciutadania a fer 300.000 passes abans d'arribar a la cursa, per tal de promoure l'activitat física. Aconseguir-ho tindrà premi: una motxilla del Vela i un sopar a Cal Xavi i participar en el sorteig de 3 entrades dobles per al partit que enfrontarà el Baxi Manresa contra el Dreamland Gran Canaria del 16 de març, 5 visites guiades ‘Manresa, cor de Catalunya’ i 5 entrades per a l’escape room del Carrer del Balç.