¿El risc crea addicció? Carlos Suárez, icona de l'escalada extrema a Espanya comparteix les seves impressions

A dia d'avui, Carlos Suárez és considerat un dels alpinistes més polifacètics en l'àmbit dels esports de risc. La seva impressionant trajectòria li ha permès practicar totes les disciplines existents a muntanya, i l’ha portat al més alt nivell un bon nombre. Per a ell, “sens dubte el risc és la mesura de totes les coses que passen en l'aventura”, una constant present a cada pas que fa i amb la qual, reconeix, no li resulta fàcil conviure.

Però, precisament és aquesta mateixa sensació de vulnerabilitat la que, la majoria de vegades, ens impulsa els humans a desafiar els nostres límits i descobrir nous horitzons. La diferència és que l'escenari que viu Carlos en el seu dia a dia és molt diferent del que estem acostumats. Tot i les dificultats i la por, el desig de conquerir allò inabastable el motiva a seguir endavant en cada nova aventura.

Territori extrem

Suárez, pertany a aquell diminut percentatge d'escaladors que han assolit el vuitè grau sense corda -molt pocs al món ho han aconseguit-. Una proesa que resulta impracticable per a la resta de mortals pel repte psicològic que suposa, ja que el sol fet de pensar-ho posa els pèls de punta. Així mateix, es va convertir en el primer alpinista a escalar la cara oest del Naranjo de Bulnes (500 metres) a Astúries en estil només integral, és a dir, novament sense equips de protecció que asseguren l'ascens. Quan escales sense corda es viuen “sensacions molt autèntiques, reals...”, però l'escalador madrileny ja no busca “tant aquest tipus d'escalades, i si trobar bons equips amb què compartir bones experiències, potser tingui a veure amb la suposada maduresa”, fa broma. “Les vies de vuitè grau sense corda de Conca i Patones” és el més arriscat que ha fet.

Els seus projectes i expedicions són autèntiques joies, seleccionades amb cura. I és que, Carlos Suárez no només ha deixat petjada en algun dels racons més inhòspits del planeta, sinó que també ho ha fet en el món de l'escalada i l'alpinisme. Sempre en llocs emblemàtics i d'una naturalesa majestuosa, com la seva expedició d'escalada i salt BASE a la muntanya Asgard a l'illa de Baffin, Canadà, on es va enfrontar a un dels pics més imponents i desafiadors del món, juntament amb els també reconeguts escaladors Leo Houlding i Sean Leary, tot això documentat al guardonat film “The Asgard Project”.

Racons remots on la natura es mostra en la forma més salvatge, com la Patagònia, de bellesa infinita i abrupta; lloc que, segons defineix el mateix escalador “és sinònim d'obsessió per a molts alpinistes”, i on “sempre és difícil arribar al cim”. La naturalesa de la Patagònia és tan capritxosa com arriscada: un dia pot començar amb un sol radiant i temperatures agradables, per després enfrontar-te a núvols i vents intensos al migdia, i acabar amb pluges i tempestes de neu al fer-se fosc. Aquest vaivé de condicions climàtiques fa que cada ascens sigui una lliçó d’humilitat i superació. Un destí al qual Carlos guarda especial afecte i ha visitat en repetides ocasions. Al Chaltén, on se sent com a casa, ha cultivat estrets llaços d'amistat i camaraderia, enriquint així cadascuna de les seves expedicions amb històries i aprenentatges compartits. Al documental “Obsesión” es pot veure l'increïble intent hivernal de Carlos Suárez i Scott Becker al Cerro Torre.

Un altre dels llocs més visitats per l'experimentat alpinista és la imponent serralada de l'Himàlaia, on ha anat en multitud d'ocasions i on ha coronat els vuit mil metres. Allà, el perill sempre hi és present, especialment a l'hivern, quan el risc arriba a nivells impredictibles per sobre dels 7000 metres. Recorda una expedició en què el destí va ser implacable: tres alpinistes es van aventurar a fer cim, mentre que Álex Txikón i Carlos Suárez mateix van decidir no continuar a causa de les condicions climàtiques. Eren al Gasherbrum 1 sobre els 7000 metres, i els tres que van intentar assolir el cim, no van tornar mai. En un entorn, que de vegades és hostil, pots trobar-te amb grans allaus, blocs de gel o roques despreses que t’esperen a cada cantonada. En aquest escenari extrem, la presa de decisions es converteix en una cosa vital.

I una de les expedicions que més l’ha fet gaudir va tenir lloc a la serralada del Karakórum, on després d'escalar diversos dies, va aconseguir assolir el cim del Laila Peak (6096 metres), per després baixar volant en salt BASE. Una gesta en una muntanya que destaca per la seva increïble bellesa, i que aconseguiria amb el seu company d'aventures Darío Barrio i l'experimentat alpinista Ramón Portilla, que van haver d'afrontar el descens sense Carlos. Aquest mateix estil de salt el tornaria a repetir, però aquesta vegada des de la Torre Sense Nom (6251 metres), també al Karakórum pakistanès. Després de tres dies d'escalada molt durs a la seva paret, va fer història per ser la primera vegada que es feia salt BASE des d'aquest cim.

Claus d'un alpinista extrem

Quan reflexionem sobre la importància de tenir una ment serena per realitzar activitats que comportin risc, coincideix que la sensatesa i la temprança són qualitats essencials “per sobreviure segur”. D'altra banda, comenta que ha vist persones molt assenyades i també ben al contrari “he vist accidents molt injustos, que no haurien d'haver passat a una persona en un lloc o moment donat, però imagino que aquestes respostes mai no es poden saber.”

Tot i això, Carlos Suárez és conegut per ser un alpinista assenyat, intuïtiu i molt experimentat. Sempre ha mantingut una rutina d'entrenament constant: “Normalment m’entreno de manera habitual 4 o 5 dies a la setmana, amb una intensitat d'almenys un 70%, especialment corrent i escalant. I quan s'acosta una expedició ho faig al màxim”. Però, per als esportistes que s'aventuren en territoris on el risc es converteix en company de viatge, cal alguna cosa més que entrenament, experiència i fortalesa mental. I això és, com diu Carlos “sens dubte, la trajectòria personal i de família, en el meu cas molt petita, hi té molt a veure, jo sempre he necessitat sortir a conèixer el món amb un impuls que anava més enllà del normal”. Per ell, el risc no és només una part de la seva vida, és una manera d'entendre i experimentar el món. I és aquest impuls, aquesta necessitat insaciable de desafiar el que és convencional, el que distingeix aquests esportistes extrems de la resta.

La fina línia del risc

Conscient que el risc pot generar addicció, argumenta que “molts estudis diuen que el risc genera molta dopamina que et porta a un estat de benestar fictici, que aparenta ser una realitat i pot ser el perill més gran”. Carlos prefereix “parlar més d'un estil de vida”. Sempre ha sentit que les seves aventures “li aportaven més que la pura activitat simplement esportiva. L'aventura té molt a veure amb esport, però hi ha molt més”.

Un punt d'inflexió a la vida de l'alpinista va ser la mort del seu bon amic Darío Barrio: “Crec que ens va marcar molt, també al meu amic Armando del Rey, ja que veníem d'una època en què ja havien mort diversos amics seguits fent salt BASE. Va ser un moment molt difícil per entendre tot el que fèiem i perquè ho fèiem”. Un cop dur, ja que el famós cuiner va morir al Festival Internacional de l'Aire El Yelmo, a Segura de la Serra (Jaén), mentre participava en l'espectacle d'obertura amb la modalitat del paracaigudisme coneguda com a wingsuit; una disciplina que s'exercita amb un vestit amb ales que permet planejar i assolir una velocitat mitjana de 160 quilòmetres per hora. Aquesta pèrdua el va portar a qüestionar-se els seus propis límits i a replantejar-se els objectius a la muntanya.

Inspiració per a nous alpinistes

I entre les seves passions: “m'apassiona tot allò que té a veure amb compartir les meves aventures. Quan tenia quinze anys llegia molt els clàssics i t'adones que els millors alpinistes sempre han compartit les seves inquietuds i pors. Salvant les diferències, tot allò que jo pugui aportar a algú amb aquestes mateixes inquietuds crec que és molt bonic”. Carlos Suárez no només és un esportista extrem, sinó també un comunicador compromès. A través dels seus llibres, conferències i xarxes socials, comparteix les seves experiències i lliçons apreses a la muntanya, inspirant noves generacions d'aventurers.

Amb aquest afany per compartir experiències, ens explica que té entre mans un nou projecte, el que seria el cinquè llibre. No hem pogut evitar preguntar-li què hi trobarem en obrir-lo: “les meves últimes aventures i com sempre intentant desgranar aquesta contradicció que existeix entre la recerca de la felicitat a la muntanya i tot el perill que amaga que pot acabar amb tot de cop”.

“Entre els meus propers project es hi ha tornar a la Patagònia” Carlos Suárez.

