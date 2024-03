El sènior masculí del CN Manresa perd el partit decisiu per accedir a les fases d’ascens a Segona Divisió Nacional (15-16)

La formació sènior masculina del CN Manresa va malbaratar la possibilitat de segellar la classificació per jugar les fases d’ascens a la Segona Divisió Nacional, la tercera categoria estatal, per segona temporada consecutiva. Els jugadors entrenats per David Torilo van perdre, a la tanda de penals, el partit corresponent a la catorzena i última jornada de la fase regular de la Lliga Catalana de Primera Divisió contra el seu principal oponent, el CWP Sant Adrià (15 a 16). La victòria a la capital del Bages va atorgar la primera posició final al conjunt adrianenc, a més del dret a competir per pujar de categoria.

Els amfitrions van protagonitzar un magnífic primer quart i van adquirir un avantatge substancial a l’electrònic (5 a 2) gràcies a un hat-trick de David González i a les anotacions d’Arnau Noguera (de penal) i Roc Serra. Arnau León i Arnau Noguera van ampliar la diferència durant els primers minuts del segon parcial (7 a 2), però la reacció dels visitants va propiciar el 8 a 5 que reflectia l’electrònic al descans.

La voracitat golejadora que van exhibir els adrianencs Josep Puig i Gerard Domingo a la represa va permetre el CWP Sant Adrià imposar-se en els dos darrers quarts (2 a 4 i 2 a 3). Així doncs, el temps reglamentari va concloure amb una igualada (12 a 12) que es va haver de desfer a la preceptiva tanda de penals, en la qual els waterpolistes dirigits per Pablo Quattrocchio van estar més encertats (3 a 4).