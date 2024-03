L'atleta de l'Avinent Manresa Meritxell Soler ha estat preseleccionada per competir en la prova de la marató dels Jocs Olímpics de París, d'aquest estiu, segons ha anunciat la Federació Espanyola d'Atletisme aquest migdia. Les altres dues atletes que formaran part de l'equip espanyol són Majida Maayouf i Ester Navarrete. "Estic molt contenta", ha dit Meritxell Soler a Regió7 que ha rebut la notícia mentre treballava a la clínica odontològica.

"Ho esperava, és clar, però fins que no veus el teu nom a la llista, com que els criteris són subjectius, doncs no t'ho acabes de creure. Hauria pogut passar que no hi fos", afirma, tot i que "per marca, és el més just".

Soler explica que s'ha passat tot el matí "actualitzant la pàgina de la Federació", perquè primer els havien dit que la llista sortiria al matí i, "més tard, que seria al migdia, i encara l'han posada més tard. Ens han fet patir", exclama.

Soler era una de les 7 maratonianes que havien obtingut la mínima fixada per la World Athletics per poder participar en els Jocs de París, de 2h26'50". L'atleta de Sant Joan de Vilatorrada la va obtenir per primera vegada el febrer de l'any passat a Sevilla, en què va fer 2h26'37", en el seu debut a la distància. Llavors, es va quedar a tan sols 23'' de rècord 'Espanya.

I encara la va tornar a superar el febrer d'aquest any, també a Sevilla, en 2h24'57''. Amb aquesta marca, va batre el rècord de Catalunya, es va proclamar subcampiona d'Espanya i es va posar tercera en el rànquing espanyol. A més, juntament amb Fatima Azzaharaa Ouhadoou, era l'única de les atletes amb la mínima olímpica que l'havien superat dues vegades.

Meritxell Soler, preseleccionada per als Jocs Olímpics de París / .

La marató de Sevilla

No obstant aquests bons registres, la designació de Meritxell Soler no estava garantida del tot atès que només la campiona d'Espanya tenia la plaça assegurada per als Jocs Olímpics. Les altres dues s'assignaven a criteri tècnic.

"És de justícia", afirma a Regió7 el seu entrenador Joan Lleonart, just després de conèixer la notícia. "Perquè s'ho havia guanyat per marca, per saber competir i per la seva capacitat d'afrontar una marató com va afrontar la de Sevilla", explica.

Abans de la marató de Sevilla que havia de proclamar la campiona d'Espanya i havia d'ordenar les maratonianes, tres atletes havien superat la marca de Soler al marató de València: Majda Maayouf (2h21'37", nou rècord d'Espanya), Fatima Azzaharaa Ouhadoou (2h25'30'') i Laura Luengo (2h25'35'', també en el seu debut a la distància).

Per tant, l'atleta de l'Avinent Manresa va afrontar la marató de Sevilla amb el doble objectiu de quedar campiona d'Espanya i garantir-se la plaça olímpica o, almenys, tornar-se a situar entre les tres millors. També tenien aquest objectiu Ouhadoou i María José Pérez, la setena del rànquing. Lleonart es refereix al fet que, mentre aquestes dues van situar-se ràpidament al davant, Soler no es va precipitar i va mantenir el ritme i l'estratègia planificada. Ouhadoou i Pérez van abandonar abans del quilòmetre 25. No va poder quedar campiona, va va superar la seva marca, va fer 2h24'57'', rècord de Catalunya, i es va posar tercera en el rànquing.

Amb la preselecció per a París obtinguda, Soler es posarà a preparar la marató amb l'objectiu "d'entrenar bé, per no fer-me mal i no lesionar-me i arribar-hi amb plena forma" perquè "ara només hi ha una preselecció", recorda i la llista definitiva encara podria canviar. Queden 5 mesos de preparació. "En Joan ja m'havia enviat la planificació dels entrenaments comptant que aniria a París", remarca. També demanaran de poder participar al Campionat d'Europa de Mitja Marató "perquè m'aniria molt bé de cara als Jocs", explica. Soler també té el rècord de Catalunya de Mitja Marató, en 1h10'21'', aconseguits a Santa Pola aquest 2024.

Meritxell Soler i Joan Lleonart, amb la medalla de Campiona d'Espanya de Mitja marató / CAM

"La culminació de la seva carrera"

Per a Lleonart, la selecció olímpica "significa la culminació de la carrera atlètica de la Txell, perquè és el màxim a què un atleta pot aspirar, més encara en la prova reina de l'atletisme".

L'entrenador manresà record que Meritxell Soler va "arribar a les pistes la tardor del 2007, va córrer durant 10 minuts, i ens va dir que volia seguir". També per a ell, que l'ha entrenada des del primer dia. "Per a un entrenador, és una satisfacció màxima, és clar", diu sense poder amagar l'emoció.

I també per al Club Atlètic Manresa perquè Meritxell Soler serà la seva primera representant en uns Jocs Olímpics. Als Jocs de Londres del 1948, el marxador valencià, però manresà d'adopció, Enric Villaplana va acabar novè en els 50 km marxa. "Però en aquell llunyà 1948, el Club Atlètic Manresa encara no s'havia constituït", explica Lleonart.

"La Txell va començar fa 17 anys al club i mai ha abandonat l'entitat. Portar un atleta des que comença fins als Jocs Olímpics és la màxima satisfacció que podem gaudir", conclou Lleonart.