La pujada de la Volta a Pradell es podrà veure per televisió

Els aficionats al ciclisme estan d'enhorabona perquè podran veure en directe per televisió la pujada al coll Pradell, el port del Berguedà que la Volta estrena en l'edició d'enguany com a gran atractiu de la sisena etapa, la reina, que es disputa dissabte.

Finalment, la retransmissió s'avançarà mitja hora per tal que els teleespectadors no es perdin ni un quilòmetre de la pujada a aquest emblemàtic i dur coll del Berguedà. L'emetran en directe Televisió de Catalunya (a través d'Esport3) i Eurosport, i també RTVE, per internet, a través de la seva aplicació RTVE Play.

ASO, propietària del Tour, i que produeix el senyal televisiu de la Volta, com a carrera col·laboradora, ha accedit a les peticions que li havien arribat, sobretot a través de les xarxes socials, i ha avançat mitja hora l'inici de la retransmissió de la sisena etapa, que finalment començarà a les 14.30 hores, en lloc de les 15 hores, inicialment programades, igual que la resta de jornades, a excepció de la darrera etapa, a Barcelona, que es disputa en horari matinal.

L'arribada a Queralt, on finalitza la sisena etapa, està prevista per a les 16.30 hores, ja que la jornada reina de la Volta no tindrà cap més canvi al marge de l'avançament de la retransmissió televisiva.