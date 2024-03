Igualada acull entre dimecres i diumenge l'Sparta Kids d'hoquei en línia

Igualada es converteix durant el tram final de la Setmana Santa en una immensa pista d'hoquei en línia. Tant la pista tradicional d'hoquei de Les Comes com la nova, inaugurada l'any passat, ja s'estan omplint entre dimecres i diumenge de jugadors per participar en la Sparta Kids. És la setena edició d'un torneig internacional que enfronta trenta formacions infantils i juvenils de l'estat i de l'estranger dividits per categories. En total, més de mil jugadors amb edats compreses entre 6 i 22 anys.

En la prèvia de la competició, la regidora d'Esports igualadina, Patrícia Illa, va posar en valor el certamen, que "s'ha consolidat com un esdeveniment que atrau jugadors i famílies, propiciant que coneguin la ciutat i la gaudeixin".

El dia de Pasqua es jugaran totes les finals entre les quals destaca la dels grans en el Peluixos Day. Quan un dels dos equps marca el primer gol, el públic en llança i són recllits per l'ONG "Joguines sense fronteres".