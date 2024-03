L'auge de l'escalada: d’esport minoritari a boom social

El 2018 hi havia uns 150 rocòdroms a Espanya, el 2021 es va passar a 202 i el gener d'aquest any ja se'n comptaven 360… Aquests són els números que millor resumeixen el boom de l'escalada al nostre país, convertint-se en una nova opció saludable tant en entorns naturals com espais urbans, on l'escalada esportiva aprofita des de grans instal·lacions a petits racons. La seva evolució ha permès passar de ser una activitat complicada i arriscada a fer-se accessible i recomanable.

“Tot parteix d'un component genètic que tenim de naixement: enfilar-se i escalar a qualsevol lloc. L'escalada enganxa ràpidament. A més, és molt completa, et fa superar les pors i el nivell de dificultat. I des del punt de vista físic treballes tren superior, inferior, elasticitat, equilibri…”, en una conversa recent amb Alberto Ayora, president de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME), es destapava en poques línies el poder d’atracció d'aquest esport que ha ajudat considerablement que aquesta federació es trobi dins de les 'big 5' de l'esport espanyol juntament amb futbol, bàsquet, caça i golf. Actualment, amb 290.000 llicències, la FEDME és la quarta federació.

s'ha estudiat que no només comporta beneficis físics sinó també terapèutics / .

Tot i això, més enllà d'aquests números, com va assenyalar Ayora, “el millor indicatiu és l'augment del nombre de rocòdroms i la inversió privada”. I això no és una cosa exclusiva d'Espanya, sinó que aquest boom social s'amplia a tot el món i per això el Comitè Olímpic Internacional (COI) va decidir incloure l'escalada en els darrers Jocs de Tòquio 2020 i serà present -doblant les medalles- a París 2024. A la cita d'aquest estiu es passarà de dos a quatre campions olímpics amb una especificació més gran de les proves esportives (se separa la velocitat de la de boulder i dificultat), cosa que convida a abandonar l'etiqueta d'esport minoritari.

Invents que han fet accessible l'escalada

Perquè s'hagi donat aquest reeixit context actual cal retrocedir gairebé 100 anys, quan el francès Pierre Allin va començar a entrenar-se als boscos de Fontainebleau com a preparació prèvia per a ascensions als Alps. Allà, Pierre va inventar el boulder, activitat que a poc a poc seria imitada. I també va utilitzar per primera vegada uns peus de gat (va enganxar a la seva espardenya una goma llisa), posteriorment va evolucionar el mosquetó, els descensors… En definitiva, va començar a crear artefactes que feien més fàcil la divertida i pràctica activitat de grimpar per una roca (com a entrenament per a reptes més grans).

Espanya es va passar en una dècada de les 139.325 llicències federatives el 2010 a les 248.983 el 2020 i les més de 290.000 del 2023 / .

En la dècada dels 60, el nord-americà John Gill va aportar a l'escalada el magnesi (procedent de la gimnàstica) i, sobretot, la mentalitat que el boulder pot ser considerada com una disciplina en si mateixa (precursor de l'escalada esportiva) . Per tant, Gill va incitar a explorar i descobrir parets i roques de qualsevol lloc del món, no només les d'alts cims o prominents serralades.

Als 80 arribaria un altre gran impuls per fer més 'pop' l'escalada: el crash-pad. El matalàs atrauria més gent en reduir el risc de lesió i les contusions en la pràctica de l'escalada.

I la dècada següent, a la dels 90, començarien a brollar els primers rocòdroms urbans, cosa que va possibilitar que ja no calgués desplaçar-se gaire lluny per practicar l'escalada.

Amb aquesta evolució i creixement arribem a aquest segle, en què a Espanya es va passar en una dècada de les 139.325 llicències federatives el 2010 a les 248.983 el 2020 i les més de 290.000 del 2023. Un augment de més d'un 100% en poc més de 10 anys que acompanya la xifra descrita a l'inici del text on s'indicava com dels 150 rocòdroms a Espanya del 2018 s'ha passat als 360 de l'actualitat (i en augment…).

Amb tot això, actualment es poden veure rocòdroms en parcs, col·legis, instituts, poliesportius, locals comercials d'un edifici, polígons industrials i fins i tot hospitals (a Alemanya, el Regne Unit, Àustria, els Estats Units, Espanya… l'escalada també està guanyant terreny en la salut mental). Una expansió que ha estat possible gràcies a l’adaptació d’aquest esport a l’espai. No es requereixen unes mides determinades o un terreny de joc precís per a la seva pràctica, val qualsevol paret.

Allin fa gairebé un segle, quan va començar a vendre els primers peus de gat, descensors, mosquetons… / .

L'últim gran invent: l'autoassegurador

A totes aquestes facilitats se n'hi ha unit una altra últimament als rocòdroms urbans: l'autoassegurador, que possibilita escalar només en una via sense necessitat que algú t'asseguri. Ja es pot anar sol o acompanyat a escalar.

Des que Allin va decidir entrenar-se en una pedra en un bosc a uns 80 quilòmetres de casa seva a París han canviat moltes coses. Ara, es pot practicar escalada a prop de casa, és un esport segur, s'ha estudiat que no només comporta beneficis físics sinó també terapèutics, la seva exposició mediàtica creix amb fites com la seva presència als JJOO o l'Oscar que va guanyar 'Free Solo' el 2018 al millor documental i s'ha convertit en una interessant activitat per a l'empresa privada, com ja va observar Allin fa gairebé un segle, quan va començar a vendre a la seva botiga d'escalada parisenca els primers peus de gat, descensors, mosquetons… Aquell local era un espai ple de rareses mentre que avui aquests mateixos utensilis s'han convertit en articles d'ús diari per a milions de persones a tot el món.