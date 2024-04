Els urgellencs Miquel Travé i Núria Vilarrubla posen un peu als Jocs de París

Els palistes urgellencs del Cadí Canoë-Kayak Miquel Travé i Núria Vilarrubla han fet un pas molt important per disputar els propers Jocs Olímpics de París. Tots dos van guanyar les tres baixades del selectiu estatal que es va fer al Parc Olímpic de la Seu d'Urgell, la meitat de les sis que han de decidir qui arribar a la cita més important de l'any en la categoria de canoa C1. Les tres definitives es faran el proper cap de setmana al canal de Pau, a França, i si hi ha empats caldrà resoldre-ho amb un caiac-cros.

Vilarrubla, que ja va ser olímpica a Tòquio, on va aconseguir la vuitena posició i diploma olímpic, va aconseguir les tres victòries en els tres descensos. En cas que guanyi un de les tres mànigues que ha de disputar a Pau, ja tindrà el bitllet a les mans. Els resultats de la temporada semblava que donaven avantatge a Klara Olazabal, i fins i tot a Ainhoa Lameiro i Miren Lazkano, que es trobaven per damunt seu en el rànquing, però Vilarrubla ha sorgit quan més falta feia i ha donat un cop que pot ser definitiu.

A París pot estar acompanyada de la seva cosina Mònica Dòria, també de la Seu d'Urgell, una habitual en les proves de la Copa del Món i també en els grans campionats, que té la plaça fixa per competir per Andorra tant en canoa com en caiac.

Núria Vilarrubla té molt a prop participar en el seus segons Jocs / Federació Espanyola de Piragüisme

Debut proper

Qui s'estrenaria en una cita olímpica seria Miquel Travé, el gran dominador del C1 estatal i que també va aconseguir la victòria en les tres baixades del selectiu de la Seu. No va cometre cap errada, va acabar sense penalitzacions i té molt a prop ser a París. A més, té dos bonus en cas d'errada, els que li donen haver estat plata en els passats europeus de Cracòvia i les dues finals en proves de la Copa del Món del 2023. Seria molt complicat que no assolís el seu objectiu.

En altres categories, la triple medallista olímpica Maialen Chourraut també ho té gairebé fet, ja que va vèncer en els tres descensos. Només Laia Sorribes, que ha estat a prop d'ella en K1, li podria posar problemes.

L'emoció només està centrada en el K1 masculí, en què el basc Pau Echaniz va guanyar dues baixades i el castellano-lleonès David Llorente, una, totes per molt poca distància. S'ho jugaran tot a Pau.