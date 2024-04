Roglic marca les primeres diferències a la Itzulia

L'eslovè Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) ha guanyat la primera etapa de la 63a edició de la Itzulia, una contrarellotge de 10 km en sortida i arribada a Irun. Va treure 11 segons a Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) i 15 segons a Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike), els seus dos principals rivals en aquesta Volta al País Basc.

El grup de favorits ha sortit en la primera tongada de corredors per estalviar-se la pluja i el vent que anunciaven les previsions meteorològiques i que sí que van haver d'entomar els ciclistes de l'últim torn. Ha estat una contrarellotge accidentada, amb un recorregut tècnic i sempre complicat en el pas per dins de la ciutat, i amb només un parell de trams exigents. Una rampa al tram de sortida del 10% i de llambordes i una cota d’1,7 km al 5,2% de pendent mitjà a mig recorregut.

D’entrada, el britànic Thomas Pidcock (Ineos - Grenadiers) va caure durant el reconeixement del recorregut i va haver d’abandonar. Després, Remco Evenepoel va caure tot just sortir en agafar massa tombat una cantonada amb l’asfalt brut i gastat i amb una tapa de cables per fer-ho més complicat. I, finalment, el mateix Roglic es va equivocar a l’arribada a meta i se’n va anar pel trencall de les motos i els cotxes. Només Vingegaard va fer una contrarellotge sense ensurts, però no va evitar fer el pitjor temps dels tres favorits.

Roglic, en el moment d'equivocar-se a l'entrada a meta / Juan Herrero/EFE

Primer enfrontament Roglic - Vingegaard

Serà la primera vegada que s’enfrontin Roglic i Vingegaard, després que l’eslovè deixés el Visma per anar al Bora. Roglic té dues Itzulia al seu palmarès, als anys 2018 i 2021, amb el danès d’escuder i fent segon a la general, i Vingegaard una, la de l’any passat. Tant el Bora com el Visma s’hi han presentat amb equips potents. L’eslovè comptarà amb l’ajuda de Jay Hindley, guanyador d’un Giro, i el danès es podrà refiar de Sepp Kuss, guanyador de la Vuelta.

També el Soudal ha portat un equip potent per ajudar a Evenepoel a guanyar la seva primera Volta al País Basc, a Mikel Landa, segon a la Volta a Catalunya d’aquest any, per fer-li costat en un terreny que coneix millor que ningú.

A banda, com a alternatives, es pot comptar amb l’Ineos, que encara que hagi perdut Thomas Pidcock hi té Carlos Rodríguez, i l’UAE amb Juan Ayuso de líder i amb Marc Soler d’escorta.

La Itzulia d’enguany acabarà dissabte a Eibar. Les etapes són menys dures que en edicions passades, malgrat que totes estan farcides de ports i cotes on es pot imprimir velocitat i marcar diferències. L’última etapa és la que es preveu més dura amb 7 ports, 3 dels quals de primera categoria.