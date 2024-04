Robert Vilarasau serà a la final individual dels europeus de Guimaraes

El gimnasta artesenc del Club Egiba Robert Vilarasau s'ha classificat aquest dijous per a la final absoluta de trampolí dels Campionats d'Europa de l'especialitat que es disputen a la ciutat portuguesa de Guimaraes. Vilarasau ha fet un gran exercici que li ha valgut la quarta millor nota, amb la qual cosa presenta credencials clares per lluitar pel podi. Es classificaven els 24 primers, amb un màxim de tres competidors per estat. Espanya també hi ha fet entrar el val·lisoletà David Franco, que ha estat sisè, i el barceloní David Vega, que ha quedat dissetè. Se n'ha quedat fora el madrileny Jorge Martín, 41è.

Vilarasau ha fet dos exercicis molt bons. El primer li ha valgut una nota de 57,620 punts que ja l'haurien fet entrar a la final amb la vuitena millor nota. Però el segon encara ha estat més bo i s'ha enfilat fins als 58,620 punts. En aquell moment era el primer, ja que ha intervingut en el grup inicial, en el qual s'ha imposat, però encara faltaven per sortir la majoria de saltadors.

Al cap d'unes hores, només l'han pogut superar tres homes. El portuguès Pedro Ferreira ha estat primer, amb 59,290 punts, seguit del britànic Zak Perzamanos, amb 58,880 i del francès Allan Morante, amb 58,740. Si el bagenc és capaç de repetir l'actuació en la final de diumenge, lluitarà per pujar al podi.

El campionat europeu també atorga una plaça per als Jocs Olímpics de París, però Vilarasau ja no hi pot accedir perquè Espanya ja les té plenes amb David Vega, en la competició masculina, i Noemí Romero en la femenina. L'artesenc va competir en les proves de la Copa del Món de Baku i Cottbus, que donaven accés a la cita olímpica, però en cap de les dues no va poder arribar a les semifinals.