El Solsona aconsegueix un empat contra l'Alcarràs (2-2)

Un Solsona amb moltes baixes va aconseguir un important empat (2-2) a casa contra l'Alcarràs, el sisè classificat. Amb aquest, el conjunt solsoní acumula dos empats seguits i tres jornades sense perdre i, a l'espera del partit ajornat contra l'Oliana que es disputarà aquest mateix dimecres, el conjunt solsoní està a dos punts de la zona de descens, en la tretzena plaça. L'Alcarràs cau a la sisena plaça, tot i que està a tres punts del tercer i a deu del líder en una zona alta molt apretada.

El conjunt solsoní arribava amb la baixa per sanció de Guettaf i amb molt pocs efectius, incloent-hi dos juvenils i diversos jugadors amb molèsties. El partit va començar amb un lleuger domini local, que va tenir una acció claríssima de Melnikas que va aturar Armengol. A l'equador de la primera meitat, l'Alcarràs va començar a mostrar el seu domini, però li costava generar perill davant d'una defensa solsonina molt ben col·locada. Al minut 41, Kevin Piñeiro va avançar els visitants amb una pilota diagonal, però, només dos minuts després, Àlex Garcia feia l'empat rematant un llançament de banda, resultat amb el qual s'arribava al descans.

El segon temps va ser d'igualtat i lleuger domini visitant, tot i que, de nou, sense generar perill. Al minut 70, Arnau Valero va caçar una pilota per darrere la defensa i la va engaltar per fer el gol que posava per davant els solsonins. L'alegria, però, va durar poc, ja que sis minuts després, Javier Beamud feia l'empat amb una jugada individual. Els darrers minuts van ser una mica més oberts i ambdós equips buscaven la victòria, però cap dels dos va anotar. De fet, va ser el conjunt local qui va tenir l'última acció més clara, però no va entrar i el resultat va ser d'empat a un.