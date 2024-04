El Covisa passa ronda a la Copa Catalunya amb incertesa final a Lleida (3-5)

El Covisa Manresa es va classificar, no sense haver de patir fins al final, per a la següent ronda de la Copa Catalunya de futbol sala després de derrotar a domicili un altre líder, el del seu grup de la Tercera Divisió, el Lamsauto Lleida, per 3-5. La mala actuació arbitral, les condicions precàries del pavello dels Magraners, on es va disputar el partit, i dos gols dels locals en el tram final van comprimir el resultat que va acabar de resoldre David Lozano amb un contracop en el darrer minut.

Els manresans hauran de jugar ara, ja iniciat el mes de maig, contra l'Hospitalet Bellsport a domicili, al pavelló Sergio Manzano. Curiosament, aquest és el mateix rival davant del qual jugarà aquest cap de setmana en partit de lliga. Els riberencs també van haver de patir per derrotar l'altre equip de les nostres comarques present en la fase 6 de la Copa Catalunya, l'Esparreguera, al qual va vèncer per 4-5 amb un gol a l'últim minut.

Tres gols de renda reduïts

Tornant al partit de Lleida, el Covisa va iniciar l'enfrontament amb efectivitat, ja que una volea d'Asís i la finalització d'un contraatac per part de Terri van significar el 0-2. L'equip de Cachinero va poder sentenciar, però no ho va fer i el seu porter, Cella, encara va haver d'aturar un doble penal just abans del descans.

A la represa, el gran protagonista dels locals, Boymy, autor de dos gols, va reduir la distància després d'un refús, però les anotacions, novament, de Terri i Asís semblaven deixar-ho tot enllestit.

No va ser així, perquè amb els dos equips en bonus, el Lleida va poder anotar dos gols i comprimir el resultat fins a un inquietant 3-4. Per sort, David Lozano va fer respirar el seu equip a la contra, en un duel amb deu grogues per als visitants, inclòs tot el cos tècnic.