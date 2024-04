Karol G figurarà en la samarreta del Barça per al clàssic contra el Madrid

Torna a canviar el logotip de la samarreta del Barça. És una dels senyals d'identitat del seu acord global amb Spotify. Ara és el torn de la cantant colombiana Karol G, l'artista llatina amb més reproduccions en els últims quatre anys a nivell global. Aquesta samarreta tan singular s'estrenarà aquest cap de setmana amb el Barça femení en el seu duel davant el Vila-real i serà lluïda per l'equip de Xavi en el clàssic que es disputarà el pròxim 21 d'abril al Bernabéu contra el Madrid.

El representatiu cor de Karol G presidirà en aquestes dues trobades la part frontal de la samarreta del Barça. El club sosté que "aquest nou canvi de logo vol retre homenatge a aquelles persones que canvien les regles del joc, que superen barreres i deixen un llegat a les noves generacions per a expressar-se tal com són".

Drake, Rosalía, Rolling Stone...

"El símbol del cor representa el que es va convertir en l'estil Bichota, un moment de la meva vida en el qual vaig trobar força, resiliència i suport", ha declarat la cantant als mitjans oficials del club blaugrana, indicant que espera que aquesta samarreta "inspiri tant amb la mateixa energia".

En el clàssic disputat l'octubre passat, el Barça va lluir el símbol dels Rolling Stones, la seva icònica llengua. I sempre tenint el Madrid com a rival per a tenir una major difusió a la seva aposta publicitària el club va apostar per Drake al Bernabéu i després per Rosalía al Camp Nou.