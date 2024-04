Laura Bou, de l'Avinent Manresa, serà al Mundial de relleus

L'atleta sabadellenca de l'Avinent Manresa Laura Bou és una dels sis catalans convocats per representar Espanya en el mundial de relleus, que tindrà lloc entre els dies 4 i 5 de maig a Nassau, la capital de Bahames.

Bou formarà part de l'expedició dels 4x400 metres, juntament amb Carmen Avilés, Laura Bueno, Blanca Hervás, Herminia Parra, Eva Santidrián i Berta Segura. Té complicat formar part de les quatre de l'equip titular, però la convocatòria és un important reconeixement per a ella i la seva trajectòria.

A part d'ella, hi ha cinc atletes catalans més entre els quals hi ha el lleidatà Bernat Erta, fill de Quim Erta, director executiu de la federació catalana, i de l'exatleta manresana Fanny Majó, que ha estat convocat en els 4x400. També hi seran la santcugatenca Jael-Sakura Bestué (4x100 femenins), Arnau Monné i Guillem Crespí (4x100 masculins) i Berta Segura (4x400 femenins i mixtos).