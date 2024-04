L'Igualada Rigat vol ser campió europeu a casa en només 22 hores

Entre les quatre i cinc de la tarda de dissabte i les dues de la tarda de l'endemà hi ha 22 hores, aproximadament. És el temps que ha de passar entre que l'Igualada Rigat comença a jugar la seva semifinal de la World Skate Europe Cup contra el Sarzana i acabi la final de la competició, després dels 50 minuts o dels penals. Els arlequinats disposaran d'una afició que segur que omple Les Comes per tornar a guanyar un títol europeu, just quan fa 25 anys de l'última Copa d'Europa i de la Copa Continental.

L'equip de Marc Muntané, que va arrencar la temporada jugant dues prèvies per entrar a la Lliga Europea, i precisament derrotar el rival d'aquest dissabte a la primera, ha superat dues rondes de la segona competició continental, també davant de rivals transalpins, el Grosseto i el Valdagno, tots dos per penals. Les negociacions del club i de la ciutat han possibilitat que la capital anoienca aculli la final four, com va passar ara fa nou anys amb la CERS, que va viatjar a les vitrines de l'Sporting de Portugal. Ara sembla que hi ha més opcions, tot i que els rivals són temibles.

El Sarzana, que ha deixat fora l'Igualada més d'un any a Europa, arriba després de derrotar l'Alcoi i destrossar el Monza, i és quart de la lliga transalpina. Un dels tècnics assistents, Jaume Bové, explicava als mitjans del club que "només ens hem centrat en el Sarzana, no en el futur. Sabem que tenim la ciutat darrere, però ens hem de fixar en un rival que té jugadors experimentats, com els seus argentins [Jerónimo García, Joaquín Olmos i Facu Ortiz]. Hem de donar el nostre 120% per treure el partit endavant".

Per la seva banda, Roger Bars admet que afronten la cita "amb moltes ganes de fer-ho bé. Volem veure Les Comes ple, donar-ho tot i lluitar per arribar a la final. Sabem que juguem contra un rival molt complicat. En el partit de principi de temporada no ens jugàvem res i ara ens ho juguem tot. Haurem d'estar concentrats en els partits detalls i donar-nos suport entre tots, comptant també la gent de la graderia".

El partit serà retransmès per Esport3, i la web de l'ens públic també retransmetrà l'altra semifinal, que enfrontarà el Voltregà Movento Stern, el vigent campió, i un altre conjunt italià, el Follonica. La final, diumenge a les 12.