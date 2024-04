La falta d’intensitat aboca el Covisa Manresa FS a cedir la segona derrota a la lliga (5-3)

La magnífica temporada que està protagonitzant el Covisa Manresa FS al grup 3r de la Segona Divisió B va viure un parèntesi inesperat a la pista de l’AE l’Hospitalet Bellsport. Els blanc-i-vermells van encaixar la segona derrota de l’exercici a la competició contra el novè classificat (5 a 3). Malgrat tot, l’ensopegada no reporta greus conseqüències classificatòries al conjunt manresà. Això sí, l’avantatge del líder respecte el segon classificat es redueix a cinc punts (66 a 61). No endebades, el CD Sporting La Nucia es va imposar a la difícil pista del FS Picassent (2 a 3).

La manca d’intensitat amb la qual els jugadors del Covisa Manresa FS van afrontar el duel va fonamentar un primer període nefast dels visitants. A més, el tècnic dels amfitrions, Borja Burgos, l’entrenador dels manresans la temporada passada, va tenir l’encert d’incitar els locals a pressionar la creació de les accions ofensives del Covisa Manresa FS fins a l’àrea de l’oponent. Els hospitalencs van excel·lir a l’hora d’impedir els manresans bastir les seves jugades d’atac. En aquest context, l’avantatge que Asís Boukhress va donar a la formació dirigida per Paco Cachinero (min 2) va ser efímer. Dues jugades d’estratègia armades per l’AE l’Hospitalet Bellsport arran del servei de dues faltes van propiciar les anotacions de David Segovia (min 3) i Rakib Momin Khaleque (min 9) que segellaven la remuntada local (2 a 1). El segon gol materialitzat per David Segovia va establir el 3 a 1 amb el qual ambdós conjunts es van retirar als vestidors.

Les prestacions del Covisa Manresa FS van millorar a la represa, però quan la dinàmica del joc semblava afavorir la consecució de la segona anotació blanc-i-vermella, una greu errada defensiva va permetre l’exjugador del Sala 5 Martorell Dani Castro (min 28) sentenciar el guanyador del duel (4 a 1).