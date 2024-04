El CE Manresa consuma el descens a la Tercera Divisió contra l'Hèrcules CF (0-1)

Només era qüestió de temps, almenys des de finals de febrer, quan es va cedir la derrota en dos partits fonamentals: a l’estadi del Congost contra el RCDEspanyol B (0 a 1) i al feu de la SDFormentera (3 a 1). El Centre d’Esports Manresa va encaixar la dissetena derrota de l’exercici a la lliga contra l’històric Hèrcules CF (0 a 1) i va segellar el descens matemàtic a la Tercera Divisió.

Les dues temporades a la Segona Divisió RFEF i el reeixit cicle de tres cursos esportius (període 2020-23) que va tenir en l’ascens a la quarta categoria estatal i en la disputa de la primera eliminatòria de les fases d’ascens a Primera Divisió RFEF contra el CDA Navalcarnero els seus moments culminants, a més dels inoblidables partits de la Copa del Rei disputats contra el Pontevedra CF i el Reial Oviedo CF a l’estadi del Congost, amb milers d’espectadors a les grades, ja formen part de la història recent del degà del futbol manresà.

Malgrat tot, la pèrdua de la categoria només hauria de ser un punt i a part. No endebades, uns minuts després que el descens esdevingués una realitat inqüestionable, la junta directiva del club blanc-i-vermell va fer pública una nota de premsa en la qual, a més de mostrar-se autocrítica «no hem estat encertats pel que fa a algunes decisions» i afligida «estem tristos, decebuts, especialment quan pensem en tots vosaltres, els seguidors de sempre i en els nous», la presidenta Ruth Guerrero i el seu equip de col·laboradors es comprometen a treballar «per consolidar el CE Manresa en el nou estatus que ocupa dins el futbol català». «Anys enrere, no pensàvem poder competir de tu a tu contra el Lleida Esportiu, el Terrassa FC, el CE Europa, la UE Sant Andreu, la UE Olot o el CE l’Hospitalet... Volem mantenir aquest estatus. Ja sigui a Tercera o a Segona Divisió RFEF. Properament, veure com aquestes paraules ens transmuten en fets». L’èxit d’assistència a la festa del futbol base que es va desenvolupar com a preludi del partit contra el conjunt alacantí ratifica el vigor de l’entitat i l’existència d’una massa social prou sòlida per bastir un futur engrescador i repetir les fites esportives assolides aquestes darreres temporades.

Neutralització total de l’oponent

Les absències per lesió d’Álex Sánchez i Àlex Iglesias van incitar el tècnic del CE Manresa, Aitor Maeso, a situar Carlos Gilbert com a interior esquerre. Així doncs, Pol Ballesteros va completar la línia ofensiva blanc-i-vermella configurada per Javi López i Omar Ouhdadi. L’entrenador tampoc va poder comptar amb el lateral o central Yaya Sidibé (per sanció) ni amb els mitges puntes Enric Baquero i Alpha Bagayoko, també lesionats.

L’equilibri va caracteritzar el primer període de l’enfrontament. Els manresans van impedir al quart classificat monopolitzar la possessió de la pilota durant el primer quart d’hora de joc i Omar Ouhdadi i Javi López van trenar una prometedora paret per l’esquerra de l’atac que va obligar la defensa alacantina a cedir córner (min 4). Un minut després, el central Josema va tallar l’enverinada centrada de Dani Reina armada des de la posició d’extrem dret. Els xuts innocus d’Omar Ouhdadi (min 11) i Pol Ballesteros (min 13) van posar el punt final a aquesta primera fase del duel.

A partir del minut 15, la formació dirigida per Rubén Torrecilla va assumir la iniciativa ofensiva, però va ser incapaç de generar accions de perill fins el darrer tram d’aquesta primera meitat. Aleshores, Javi Moreno va culminar una magnífica jugada com a extrem dret amb una passada enrere que Agustín Coscía va deixar passar. L’acció del davanter visitant va habilitar Carlos de la Nava per etzibar una gardela que la defensa blanc-i-vermella va bloquejar. Dani Reina va tallar la posterior canonada de Ryan Patrick Nolan (min 42). Tres minuts després, Agustín Coscía no va poder arribar a rematar, al segon pal, la intencionada centrada del destre i incisiu Alvarito.

Marcos Mendes aterra el baluard

L’Hèrcules va prémer l’accelerador ofensiu durant els primers minuts de la represa i va flirtejar amb el gol arran d’una incursió com a extrem esquerre del lateral Alberto Retuerta culminada amb una magnífica centrada al segon pal que Carlos de la Nava va rematar de cap fregant el travesser a boca de canó (min 50). Després, el dinamisme de l’atac del conjunt alacantí es va tornar a apaivagar. Malgrat aquesta circumstància, Alvarito va estar a punt de materialitzar un gol olímpic (min 63). El seu enverinat servei es va estavellar al travesser de la porteria manresana.

Les dificultats dels blanc-i-vermells per mantenir la possessió quan recuperaven l’esfèrica es van accentuar amb els pas dels minuts i van afavorir el domini de l’Hèrcules CF. Òscar Pulido es va haver de lluir per aturar la primera rematada de cap de Marcos Mendes (min 73). Dotze minuts després, la segona, va esdevenir el gol de la victòria alacantina. El golejador va rematar a gol la precisa centrada d’Alberto Retuerta (0 a 1). Els jugadors del CE Manresa no van defallir i van tenir dues ocasions immillorables per reequilibrar el marcador ja en el temps de recuperació d’aquesta segona meitat. Primer, Carlos Abad va treure una increïble mà dreta per desviar a córner la rematada armada per Omar Ouhdadi arran d’una passada de Dani Reina (min 96) i, trenta-nou segons després, va impedir que el servei de cantonada del lateral dret blanc-i-vermell esdevingués un gol olímpic.