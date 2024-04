L'Igualada HC, campió de l'Europe Cup

A la tercera, ha anat la vençuda. L’Igualada Rigat ha aconseguit el títol europeu que li faltava i s’ha convertit en el nou campió de la segona màxima competició europea, la WSE Europe Cup (l'antiga Copa CERS) després de superar per 4 gols a 2 el Follonica italià. Nil Cervera ha estat l’autor dels quatre gols dels igualadins i el millor jugador del partit. Els dos gols del conjunt italià els ha fet Davide Panini, per mitjà de falta directa.

El conjunt arlequinat arribava a la final després de desfer-se del Sarzana italià per 1 gol a 8 a la primera semifinal, disputada ahir a la tarda. Al seu torn, el Follonica, tercer classificat de la Serie A1, va imposar-se per 1 gol a 5 al Voltregà, a la segona semifinal.

Feia 25 anys que l’Igualada HC no guanyava un títol europeu i el pavelló de les Comes s'ha omplert de gom a gom pe empènyer els seus jugadors a no deixar passar l'ocasió. Davant tenia un equip molt experimentat que ja s‘havia proclamat campió d’aquesta competició la temporada 2004-2005, quan encara es deia CERS. Els igualadins no han notat en cap moment ni la pressió de jugar a casa una final després de tant de temps, ni la responsabilitat de fer-ho davant de la seva afició.

L’Igualada Rigat s'ha mostrat molt superior durant tota la primera meitat i ha marxat al descans amb un resultat favorable de 3 gols a 0. Nil Cervera n'ha estat l’autor dels tres. El primer i el segon, als minuts 9’ i 19’, després de dues jugades molt semblants que ha culminat, primer, amb un xut de cullera i, segon, de pala. Els dos a la dreta de la porteria de Barozzi. I ha anotat el tercer pocs segons abans del final. En una jugada on semblava que l’equip no tenia gaire clar com resoldre, Cervera ha agafat la responsabilitat, ha esperat que s'esgotés el temps de possessió i, a peu parat, ha enviat la bola amb un xut potentíssim per sota les cames del porter italià, que no ha pogut fer res per evitar el golàs del jove jugador igualadí. Els arlequinats han marxat cap al vestidor amb la final encarrilada.

La segona meitat, però, no ha començat de la mateixa manera. L’Igualada s'ha defensat bé, davant d'un equip italià que esgotava les seves opcions. Ha començat a crear perill, però s'ha topat amb Guillem Torrents que ha fet força aturades de mèrit. Les Comes n'ha corejat el seu nom per premiar-li l'encert. Cervera, encertat en atac, també s'encarregava de defensar Francesco Banini, que ahir havia fet anar de corcoll el Voltregà.

Al minut 12’, Federico Pagnini ha vist targeta blava. Podia ser la sentència definitiva. Però Gerard Riba, que ahir havia anotat les 3 que havia xutat, no ha pogut superar el porter esquerrà del Follonica. Poc després ha arribat el quart gol de l’Igualada, també de Cervera. Un altre xut que ha tocat el travesser abans d'entrar.

Set minuts després, Marc Rouzé ha comès la desena falta dels arlequinats. La falta directa l'ha resolt bé Davide Banini. Era el primer gol dels italians. Poc després arribava el segon de falta directa també, fruit d'una altra targeta blava ben provocada sobre Nil Cervera. Banini ha marcat, exactament, amb la mateixa execució, a la dreta de Torrents.

Els últims minuts, el Follonica se l'ha jugada sense porter. Els arlequinats han sabut defensar-se i fer que corregués el cronòmetre sense passar gaires angúnies, més enllà de voler que acabés el temps per poder aixecar al cel de Les Comes i amb la seva afició el títol de campions de l'Europe Cup, l'antiga Copa CERS que havien perdut dues vegades. Vint-i-cinc anys després, l'Igualada HC torna a guanyar un títol europeu.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, rebrà l'equip campió a l'Ajuntament aquest dilluns a les vuit del vespre.