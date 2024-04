L’expulsió d’Araujo elimina el Barça

L’expulsió d’Araujo a la mitja hora de joc, quan els blaugrana guanyaven per 1 a 0 i tenien l’eliminatòria amb dos gols d’avantatge, va impedir que el FC Barcelona pogués eliminar el PSG i disputar unes semifinals de la Lliga de Campions, cinc anys després. Els de Luis Enrique van aprofitar la superioritat per imposar-se per 1 a 4 i remuntar una eliminatòria que portaven perduda de París i que s’havia posat de color blaugrana al quart d’hora de joc.

No hi havia capacitat per a la sorpresa. Tant Xavi com Luis Enrique van posar a l’onze inicial els futbolistes que s’esperaven. L’asturià, que recuperava Achraf Hakimi, va començar el partit amb Zaïre-Emery i Barcola amb què va revolucionar la segona part de l’anada. I Xavi va situar d’entrada Pedri. El va posar lluny de l’àrea rival al costat de De Jong. La dupla oferia garanties per a la sortida de la pilota davant d’un PSG que era clar que pressionaria ben amunt, però alhora qüestionava la seva capacitat per defensar els embats parisencs. Les baixes obligades de Christensen i Sergi Roberto hi obligaven.

L’inici va ser calcat al de París. Amb un parell de moviments tàctics de Luis Enrique. Tapava la sortida de Cubarsí per deixar que fos Araujo qui iniciés la jugada, i amb Lucas Hernández sobre Lewandowski perquè no pogués oxigenar l’atac blaugrana. Semblava que no se’n sortien els de Xavi, tot i defensar-se amb solvència.

Però, el que és la confiança i l’autoestima en el futbol. Corria el minut 12 quan Araujo va veure que ningú l’entrava i va avançar amb la pilota controlada fins al cercle central, va passar-la prou bé a Lamine Yamal que es va desfer per velocitat de Nuno Mendes i la seva passada enrere la va rematar Raphinha a gol. Un Barça sorprenent, competitiu i efectiu colpejava en el moment més oportú. I encara Lewandowski va tenir el 2 a 0 en un xut franc que li va sortir massa alt.

Si un gol pot canviar un partit, una expulsió encara més. La va patir el Barça a la mitja hora de joc. Araujo va perdre una pilota i en la rectificació va acabar fent falta a Barcola, just a la frontal de l’àrea. Dos gols d’avantatge, però una hora al davant per resistir amb un futbolista menys. Semblava excessiu. Xavi va fer sortir Iñigo Martínez i va sacrificar Lamine Yamal.

El PSG en va tenir prou amb deu minuts per empatar el partit. Dembélé un altre cop. I un quart d’hora de la segona per capgirar l’eliminatòria amb gols de Vitinha des de fora l’àrea i de Mbappé de penal.

En un altre moment de la temporada, els blaugrana haurien abaixat els braços i el partit i l’eliminatòria hagués quedat tancada i convertida en una agonia, a l’espera del xiulet final. Però, l’equip blaugrana ha recuperat confiança i autoestima des de la patacada de Vila-real. Va caure eliminat pel PSG, però sense donar-se mai i sent capaç de crear ocasions per haver forçat la pròrroga, ni que fos.