Xavi demana que Montjuïc sigui «una caldera» contra el PSG

«Per a nosaltres, és una oportunitat molt gran com a club, jugadors i staff. Juguem a casa. Montjuïc s’ha d’assemblar a les nits màgiques del Camp Nou. Ha de ser una caldera», va demanar l’entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernàndez, a la roda de premsa prèvia al partit de tornada de l’eliminatòria dels quarts de final de la Lliga de Campions que els blaugrana jugaran aquesta nit, a partir de les 21.00h contra el París Saint-Germain.

El 2 a 3 obtingut a l’anada dimecres de la setmana passada dona avantatge a l’equip blaugrana. Tot i això, per a Xavi el partit serà molt complicat.

«El PSG amb Luis Enrique ens anirà a pressionar a dalt i haurem de mostrar molta personalitat per ser a semifinals. Estem davant d’un dels millors equips del món entrenat per un dels millors entrenadors del món», va assegurar Xavi que va situar l’asturià entre els tres entrenadors que més han influït a la seva carrera futbolístic, al costat de Luis Aragonés i Josep Guardiola. «Quan penso què haig de fer, penso en ells. Són els que més m’han marcat», va afegir.

L’equp també afronta l’eliminatòria amb confiança per l’avantatge d’un gol, però sense refiar-se’n, segons va expressar en la seva compareixença Pedri. «Cal ser prudent perquè el PSG no vindrà a regalar-nos res. Vindran amb tot, a intentar donar-li la volta i hem de sortir a menjar-nos el PSG com si no tinguéssim avantatge», va valorar.

Des de la derrota a casa contra el Vila-real a la Lliga espanyola per 3 a 5, el Barça ha jugat 13 partits dels quals n’ha guanyat 10 i n’ha empatat 3 (Granada, Athletic i Nàpols). Aquella nit, Xavi va anunciar que a final de la temporada no seguiria com a entrenador. I per a ell, aquella decisió és una de les raons que expliquen la millora en els resultats i el joc perquè «m’ha donat llibertat. A mi, als jugador i també a la premsa. Tts han tingut més sentiment de pertinença. ha anat fenomenal».

També ho creu Pedri que va considerar que «alguna cosa hi deu haver influït», tot i que va apuntar a la millora en defensa com a argument principal. «Hem millorat en ser contundents al darrere. Quan marques un gol i saps que no et guanyaran el partit, tot és més fàcil».

Efectivament, en aquests 10 partits disputats des de la nit del Vila-real, el Barça només ha encaixat 5 gols a la Lliga espanyola i ha passat de rebre’n 1,38 per partit a 0,5 i Ter Stegen porta 6 partits consecutius deixant la seva porteria a zero.

«La millora de l’equip és perquè hem estat una pinya i tothom està pensant en el col·lectiu», va dir Xavi qui va citar Raphinha com a exemple d’aquesta actitut de posar el talent individual al servei de l’equip.

Per al partit d’avui, Xavi no podrà comptar n amb Christensen ni amb Sergi Roberto, sancionats per les targetes grogues que van veue al Parc dels Prínceps. «Les seves baixes ens fan mal, evidentment es notaran. Però la clau serà ser un equip. Solidaris i generosos en el treball defensiu i ofensiu. Ens hem de deixar la pell per ser a semifinals», va dir.

Luis Enrique, confiat

L’entrenador del PSG va expliar que havien tingut «el temps necessari per analitzar el partit de París i crec que va ser una derrota injusta, va ser un partit ben jugat pels dos equips. Estem convençuts que li donarem la volta».

Luis Enrique, que a l’anada va afirmar que ell representava millor que Xavi l’ADN Barça, va insistir que «jo vaig fer la meva reivindicació i la mantinc, perquè una derrota no ho canviarà» i va argumentar que Ter Stegen va batre el seu rècord de passades en llarg.

La delegació del PSG va arribar ahir a un quart de dues del migdia. S’allotja a l’Hotel Vela, el mateix en què es va estar l’any 2021 quan va guanyar al Camp Nou per 1 a 4 amb tres gols de Kylian Mbappé.

Per al partit d’avui, Luis Enrique recupera el lateral dret Achraf Hakimi, que a l’anada no hi va ser per sanció.