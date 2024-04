L'Avinent Manresa domina el Campionat de Catalunya de relleus de promoció

Els equips de les categories de promoció de l’Avinent Manresa van confirmar les expectatives creades a la fase prèvia celebrada a Arbeca i aquest cap de setmana 9 dels seus 10 equips participants van pujar al podi del Campionat de Catalunya de relleus de promoció que es van disputar a les pistes d’atletisme d’Igualada.

Les categories de base del Club Atlètic Manresa van demostrar el seu potencial amb 4 primers llocs, 4 segons llocs i 1 tercer lloc. Van destacar, especialment, en les categories Sub14 i Sub 12, tant masculina com femenina, en què cap dels 8 equips participants van baixar del segon graó. El bronze va ser per a l’equip de la categoria Sub-10.

En la classificació general, l’Avinent Manresa va ser el club amb més podis. Els 9 aconseguits van superar de molt els 4 sumats pel Cornellà Atlètic, el segon club que en va obtenir més.

L’equip femení del Sub-12 del relleu 4 x 60 metres es va proclamar campió de Catalunya amb una marca de 34’08 que suposa un nou rècord català. L’equip format per Queralt Sauquillo, Lara Pesoa, Èlia Garcia i Núria Ponti van rebaixar en una dècima l’anterior rècord que tenia un equip manresà des del 2015.

L'equip de relleus de l'Avinent Manresa / CAM

També els equips masculins del Sub 14 pels relleus de 4 x 80 i 4 x 200 es van proclamar campions de Catalunya i van batre els rècords de Manresa amb 40’’20 i 1:46.90, respectivament.

I el mateix va fer el relleu femení Sub-14 del 4 x 80 que es va proclamar campió amb nou rècord manresà, amb un temps de 41’’58.

Els equips subcampions van ser el 4 x 200 del Sub-14 femení, el 4 x 60 i 3 x 600 del Sub-12 masculí i el 3 x 600 del Sub-12 femení.

El bronze va ser per al Sub-10 femení en el 4x60. El desè equip participant de l’Avinent Manresa va ser el Sub-16 que va finalizar onzè en el 4 x 300.

Rècord d'Igualada

D’altra banda, cal destacar el rècord d’Igualada en disc aconseguit per l’atleta del Club Atlètic Igualada Aleix Camats en l’encontre de la primera jornada de la Lliga de Clubs de Divisió d’Honor disputada a Cornellà. Camats va llançar el disc a 49,88 metres, superant la seva anterior marca de 49,29 metres feta al febrer a Santa Coloma de Gramenet.