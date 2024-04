Marea vermella a Manresa pel partit del Baxi contra l'Andorra

Queden cinc partits per acabar la temporada regular i el Baxi Manresa està en una bona posició per lluitar la classificació per al play-off per al títol. Són cinc autèntiques finals, tres d’elles al Nou Congost, i l’afició manresana també les vol jugar. La primera és aquest dissabte, a partir de les 18.00 h contra el MoraBanc Andorra, i per això un grup d’aficionats s’han posat d’acord amb la Grada d’Animació, el propietari del Frankfurt Cal Xavi i l’Ajuntament per muntar una Fan Zone, un dinar popular i, encabat, anar tots plegats en rua cap al pavelló amb l’acompanyament d’una batucada. Una marea vermella autèntica al bell mig de Manresa.

El Baxi Manresa ocupa quan falten cinc jornades la vuitena posició, l’última que dona accés als play-offs. Amb 17 victòries, en té una més que el Baskonia, l’equip que ara mateix és el seu principal rival per obtenir la classificació, i dues més que el Joventut de Badalona. Pel damunt, és a una victòria del València Basket i el Gran Canària. Precisament, el València serà el rival dels manresans el 28 d’abril, també al Congost en un enfrontament que pot ser decisiu, sobretot si els manresans són capaços de vèncer per més de 5 punts. Després, haurà d’anar a Saragossa, rebre el Surne Bilbao i acabar a Tenerife.

És un calendari que dona opcions als de Pedro Martínez. El Baskonia ha de visitar aquesta jornada la pista de l’Unicaja, l’actual líder empatat amb el Reial Madrid. Hauria de guanyar tres partits, almenys, els tres que té a casa. L’afició n’és conscient, i també els vol jugar.

Una iniciativa de l’afició

«Em van venir a veure dos aficionats i em van proposar d’organitzar una festa», explica a Regió7 en Xavi Pallarès Martínez del Frankfurt Cal Xavi, «i ens vam posar a organitzar-ho perquè ara és el moment d’estar al costat de l’equip més que mai».

La Grada d’Animació també s’hi ha afegit. «Sí, la idea va sortir d’un grup d’aficionats i ens hi vam sumar», explica Ernest Centelles. «És que el moment és ideal per fer-ho» diu en referència al bon moment esportiu del Baxi.

La festa començarà a les 12.30 al Frankfurt Cal Xavi, al carrer de l’Abat Oliva, i hi haurà una Fan Zone amb animació musical. S’allargarà fins a les 16.00 h, moment en què tots els assistents s’aplegaran per marxar junts cap al Nou Congost en una reedició de les marees vermelles que l’afició del Baxi Manresa ha protagonitzat a la Final Four de Bilbao i a la Copa del Rei de Màlaga, per exemple, però aquesta amb l’acompanyament d’una batucada que s’ha contractat expressament.

«Es fa difícil de preveure quanta gent pot venir, perquè no és ni la Final Four ni la Copa del Rei i som a Manresa», explica Xavier Pallarès. Així i tot, compta que en seran uns quants centenars «perquè és un partit prou important per reviure la marea vermella», afegeix.

L’Ajuntament també s’hi ha afegit. En primer lloc, en donar permís per tallar el carrer de l’Abat Oliva des de les 13.00 h i fins a les 16.00h per instal·lar-hi la Fan Zone i, després, per acompanyar la marea vermella fins al Nou Congost.

A banda, l’Ajuntament ha programat un servei de bus llançadora del Nou Congost a Cal Xavi, des de les 12.30 h i les15.00 h, perquè els aficionats puguin deixar el cotxe al pavelló, baixar-hi caminant i poder-lo agafar en acabar el partit per anar cap a casa o bé continuar la festa al Gris. El bus sortirà cada mitja hora.