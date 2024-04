Dol al món de la gimnàstica: una meningitis acaba amb la vida d'una gimnasta de 17 anys

La gimnasta espanyola María Herranz ha mort "de manera sobtada" als 17 anys per "una terrible meningitis" en la matinada d'aquest dimecres al dijous, segons ha informat l'Ajuntament de Cabanillas del Camp, municipi en el qual residia l'esportista, en un comunicat.

La gimnasta de trampolí en el club Ruditramp de Cabanillas del Camp va representar a Espanya en el Mundial de Birmingham (el Regne Unit) al novembre, finalitzant en el lloc 26 al costat de Carmen Hernández. En el Campionat d'Espanya del passat any va ser quarta en doble minitramp i amb l'equip en trampolí, i cinquena en sincronisme, formant parella amb Hernández.

L'Ajuntament del municipi explica que la jove va morir "de manera sobtada --en tot just 24 hores-- a causa d'una terrible meningitis". "Deixa una inconsolable tristesa a la localitat. María era una nena encantadora, dolça, simpàtica i estimada per tots, i tot un exemple com a esportista", ha destacat el consistori.

La localitat ha decretat per la defunció de l'esportista dos dies de dol oficial, dijous 18 i divendres 19 d'abril, suspenent les activitats socioculturals previstes per a aquests dos dies.