La UEFA sanciona el Barça pel comportament "racista" dels seus aficionats a París

El Comitè d'Apel·lació de la UEFA ha acordat imposar diverses multes al FC Barcelona, d'un total de 32.000 euros, la major quantia pel comportament racista d'alguns aficionats a París durant el partit d'anada dels quarts de final. A més, li ha imposat el càstig de no poder vendre entrades a la seva afició quan els blaugrana juguin com a visitant per un partit, encara que aquesta sanció queda suspesa per un període de prova d'un any.

El comitè de l'organisme continental imposa al club català una multa de 2.000 euros per encendre focs artificials, i de 5.000 per les destrosses provocades en el camp per part dels seus seguidors. La UEFA li ha ordenat a l'els catalans que es posin en contacte amb el Paris Saint-Germain en un termini de 30 dies per a pagar els dels danys causats pels seus aficionats en les graderies parisenques.

Així mateix, li multa amb 25.000 euros i li prohibeix vendre entrades als seus aficionats com a visitants per al seu pròxim partit de competició UEFA, pel comportament racista dels seus seguidors. Aquesta prohibició queda suspesa per un període de prova d'un any, comptat a partir de la data de la decisió.