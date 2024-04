La Catalunya central va tard en la renovació dels camps de gespa artificial

El cautxú, el material que es fa servir per farcir la gespa artificial, té els dies comptats (vegeu notícia de la dreta), però encara no hi ha una alternativa que convenci a administracions, clubs i esportistes. A la Catalunya central hi ha hagut proves per prescindir del microplàstic. Un dels equips pioners va ser el FC Callús, que va optar per la fibra de coco, tot i que es va acabar fent marxa enrere.

L’any 2015, es va fer una inversió -en part finançada per una acapta popular- per instal·lar herba artificial al camp de terra del municipi. En comptes d’utilitzar cautxú per farcir la gespa, l’entitat va optar per la fibra de coco, un material orgànic i més sostenible, i que, tot i oferir avantatges, també va presentar un gran inconvenient: quan el camp es glaçava, semblava una pista de gel, ja que la fibra de coco feia que patinés molt. Per fer front al problema, el 2017 es va introduir un 50% de cautxú i reduir a un 50% la fibra de coco. Finalment, el 2019 es va col·locar el 100% de cautxú.

Ferran Puig, secretari del club, explica que «estàvem molt contents amb la fibra de coco, però el fet que rellisqués tant era un inconvenient massa gros». Tot i això, Puig destaca els beneficis d’aquest material envers el cautxú: «S’escalfa molt menys quan fa calor perquè és un material més humit i evita que els jugadors es cremin amb el contacte amb la gespa».

Més enllà de la fibra de coco, hi ha altres materials que poden substituir el cautxú com són el blat de moro, els pinyols d’oliva, el suro, la closca d’arròs o la sorra de sílice.