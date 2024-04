Els "números" que expliquen el descens del CE Manresa

«És un afer de números i sensacions.» «No hem encertat en alguna de les decisions.» Entre una afirmació i l'altra hi ha tres mesos justos. La primera la va dir el Director esportiu del CE Manresa, Gerard Puigoriol Putxi a Regió7 per explicar la destitució del tècnic Xavier Corominas i la contractació d’Aitor Maeso. La segona és en el comunicat oficial del club l’endemà de consumar-se el descens matemàtic del Centre d’Esports Manresa a la Tercera Federació, la cinquena categoria del futbol espanyol, diumenge passat amb la derrota per 1 a 0 al camp de l’Hèrcules d’Alacant.

Xavi Corominas va ser destituït després d’empatar al Congost amb l’Atlético Saguntino 0 a 0. Era el primer partit de la segona volta, disputat el 14 de gener. Amb aquell empat, l’equip quedava situat en la 12a posició, amb els mateixos 22 punts que el SD Formentera que era al 13è lloc i 2 punts més que el Terrassa FC que era el 14è. La 13a plaça obliga a jugar un partit de play-off per al descens mentre que la 14a és la primera del descens directe. Aquella 12a posició era el lloc més baix de la classificació que havia ocupat el CE Manresa fins a aquella jornada 18.

Puigoriol va lloar la feina del dia a dia de Corominas. Però, ni els números que acreditava l’equip ni les sensacions eren les que esperava la direcció del CE Manresa. «Ens costa generar ocasions i, tot i que som competitius en cada partit, el fet de no crear perill ens deixa lluny de guanyar», va afirmar. I afegia que «personalment, tant nosaltres com l’afició estem acostumats a veure el futbol d’una manera. L’equip està defensant bé, som el quart equip que menys gols ha rebut, però potser hem de ser una mica més descarats, respectar el rival però no ser tan reactius sinó més proactius».

I va justificar la tria d’Aitor Maeso perquè «ja sap com és el club, va treballar amb el Ferran Costa la temporada passada (...) i és una persona que es pot adaptar ràpidament a allò que volem».

La trajectòria del CE Manresa al Grup 3 de la Segona Federació / Jordi Cirera

Transcorreguts tres mesos, la comparativa de les estadístiques entre Corominas i Maeso fa concloure que no s’ha complert el propòsit de «fer reaccionar un equip que sembla bloquejat» i que no era cert que la plantilla estigués «capacitada per rendir més». Tant els números com les sensacions han empitjorat amb el relleu de Corominas.

Xavi Corominas va dirigir l’equip durant 18 jornades. D’aquells 18 partits, l’equip en va guanyar 5, en va empatar 7 i en va perdre 6. Amb ell, l’equip blanc-i-vermell va marcar 16 gols i en va encaixar 15. Va sumar 22 punts de 54 possibles, una ràtio de 0,40. Va oscil·lar entre la segona posició que va ocupar la primera jornada després de la victòria al camp de l’Atlético Saguntino per 0 a 3 i la 12a de la jornada 18, després de l’empat, precisament, contra l’equip saguntí. És a dir, mai va ocupar posicions de descens.

Els números d’Aitor Maeso són pitjors. En els 13 partits jugats, els manresans només han sumat 4 punts, una ràtio de 0,30, fruit d’una victòria i un empat, i d’11 derrotes. Des de la jornada 19 quan es va fer càrrec de l’equip amb derrota per 3 a 0 al camp del València Mestalla, el CE Manresa sempre ha estat en posicions de descens i des de la jornada 26 n’és el penúltim.

Amb tot, és en els gols és on hi ha la diferència més sagnant. Mentre amb Corominas l’equip va acabar amb una diferència favorable d’un gol, amb 16 de marcats en 18 jornades, 0,88 per partit, i havent-ne encaixat només 15, 0,83 gols per partit, amb Maeso els blanc-i-vermells han marcat 6 gols, 0,46, i n’han rebut 22, 1,69 per partit. És a dir, que amb Maeso, l’equip ha marcat la meitat dels gols que feia amb Corominas i n’ha rebut el doble. O el que ve a ser el mateix, ha deixat de «defensar bé» i no ha aconseguit crear aquell «perill que ens deixa lluny de guanyar», que reclamava Putxi.

Les estadístiques a penes canvien si la comparativa es redueix als 13 mateixos rivals a què s’ha hagut d’enfrontar Maeso. Corominas el supera en 10 punts, el doble en nombre de gols marcats (12 per 6) i en 10 els encaixats (12 per 22). De fet, el CE Manresa de Corominas es va mostrar especialment competitiu contra els quatre equips de la part alta de la classificació. Va empatar 0 a 0 al camp del Badalona Futur (1 a 2 a la segona volta), va guanyar el Lleida Esportiu 1 a 0 (derrota 1-0 a la segona volta) i l’Europa 3 a 1 al Congost (derrota 4 a 0 a la segona volta) i va perdre 1 a 0 al camp de l’Hèrcules (0-1 a la segona volta).

En el seu comunicat, el club assegura que treballen perquè segueixi «el meravellós viatge» d’haver jugat contra el Lleida, l’Hèrcules, l’Europa, el Sant Andreu, l’Olot, l’Hospitalet... equips contra qui «anys enrere no pensàvem poder lluitar» i que l’objectiu és que «el Congost aparegui en aquest mapa».

