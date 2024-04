Joan Peñarroya torna a Navàs per a celebrar setanta-cinc anys de bàsquet

Els actes de commemoració del 75è aniversari del CB Navàs van viure ahir un dels seus punts més àlgids. Una metàfora molt encertada, sobretot si es té en compte que amb Joan Peñarroya com a entrenador principal els navassencs van arribar a disputar unes fases d’ascens a LEB Plata.

Peñarroya va preparar un entrenament complet obert al públic, amb la participació de jugadors de l’equip de Lliga EBA i algun reforç del sènior B. La basant esportiva de la jornada va cloure amb un vistós partit on, com és costum en aquests xocs, els atacs van brillar molt més que les defenses. El duel va estar competit fins al final, i els vencedors van ser els més de tres-cents assistents que es van apropar fins al pavelló navassenc. A més del simple fet d’assistir a l’acte, Peñarroya va demostrar el pes que la seva etapa al CB Navàs havia deixat en ell, recordant a moltes de les persones amb qui havia coincidit en la seva etapa com a màxim responsable del primer equip.

L’ambient era certament immillorable. Jugadors, familiars i gran part de la base del club oferien una imatge de comunió gairebé total, una metàfora de les setanta-cinc temporades de vida del club. Una relació entre club i famílies que, com en el cas de l’actual entrenador navassenc, Isidre Suau, i Joan Peñarroya, transcendeix el purament esportiu i es trasllada en l’àmbit personal.

La jornada festiva va cloure amb una botifarrada en la qual es van vendre més de 300 entrepans, i que va fer tornar tips i contents tots els participants.