El Cardona sua per vèncer el Viladecavalls (3-2)

El Cardona va suar de valent per endur-se els tres punts, però finalment va vèncer al Viladecavalls (3-2). Amb aquest resultat, els cardonins mantenen el lideratge i els cinc punts de marge respecte a l'Avià, segon classificat. Els vallesans cauen a la setena plaça, però ja fa setmanes que no es juguen ni l'ascens ni el descens.

Els cardonins van fer una primera meitat per emmarcar. Ja al minut cinc van disposar d'un penal que Viladomat no va aconseguir transformar, però l'equip no es va rendir i va seguir amb un clar domini de la pilota i de les ocasions. Al minut 17, el mateix Viladomat va filtrar una passada que es va colar entre la defensa i Alejandro Torres, sol davant del porter, va resoldre amb una vaselina. Cinc minuts després, Aitor Segura recollia un rebot d'un córner i engaltava un xut que va entrar a porteria per fer el 2-0. Ja cap al final, el conjunt vallesà va començar a lluitar de tu a tu amb un joc directe i molts llançaments a l'àrea que no generaven ocasions clares de perill.

El segon temps també va començar amb ocasions clares pel Cardona, però, en canvi, va ser el conjunt visitant qui va trobar el gol, amb un llançament espectacular de López des de fora de l'àrea que es colava per l'escaire. Això va donar ales als vallesans, que van començar a disputar el domini al conjunt cardoní. A vint minuts pel final, un córner d'estratègia acabava amb el gol de l'empat, obra de Casado. Els cardonins no es van rendir i, nou minuts després, l'àrbitre va xiular un penal favorable als bagencs que Rafel Pérez va transformar per fer el gol de la victòria. Els minuts finals van presenciar ocasions per ambdós costats que cap dels dos va materialitzar.