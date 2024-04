Domini innocu i enèsima ensopegada del CE Manresa (2-0)

Assumir la iniciativa ofensiva i monopolitzar la possessió de la pilota no són cap garantia d’èxit quan en juga a futbol sense disposar de futbolistes creatius capaços d’assortir de passades incisives els seus companys o de davanters amb capacitat de desequilibri. El Centre d’Esports Manresa ho va tornar a palesar a l’estadi Olímpic Camilo Cano de la població alacantina de la Nucia. Els blanc-i-vermells van intentar generar joc ofensiu a través de la tinença de l’esfèrica durant més de setanta minuts al terreny de joc del cuer del grup 3r de la Segona Divisió RFEF. Malgrat aquesta circumstància, els bagencs van perdre al camp del CF La Nucia (2 a 0) i hauran de lluitar amb el conjunt de la comarca de la Marina Baixa per eludir l'última posició en les dues darreres jornades de la competició.

El tècnic del CE Manresa, Aitor Maeso, va presentar una formació inicial competitiva a terres alacantines tot i tenir les baixes per lesió de Yeray Izquierdo, Àlex Iglesias, Enric Baquero i Alpha Bagayoko. A més, el prometedor lateral esquerre David Pons estava sancionat. Tampoc es van desplaçar fins a la Nucia el porter Òscar Pulido i el davanter Javi López. El porter martorellenc Héctor Hurtado va ser titular per cinquena vegada aquest curs esportiu.

Possessió estèril i errada fatal

La formació manresana va monopolitzar la possessió de la pilota durant el primer període, però el CF La Nucia va triplicar les ocasions de gol generades pel seu oponent (3 a 1). Des de l’inici de l’enfrontament, els jugadors d’Aitor Maeso van obligar els amfitrions a parapetar-se a la seva parcel·la defensiva i una jugada iniciada per Dani Reina va propiciar la intencionada centrada al segon pal d’Omar Ouhdadi que el davanter esparreguerí Álex Pachón va rematar massa alt a boca de canó (min 7). Sens dubte, el CE Manresa maldava per adquirir avantatge a l’electrònic, però les dues primeres aproximacions a porteria dels alacantins van merèixer el qualificatiu d’oportunitat. Primer, Héctor Hurtado va haver de desviar una canonada des de la frontal de l’àrea de penal (min 11) i, tot seguit, el mig centre local Thomas Dasquet va rematar de cap per sobre el travesser arran del servei del preceptiu córner (min 12).

Els visitants van reprendre la seva estèril ofensiva. Dani Reina penetrava una i altra vegada per la banda dreta i Martí Soler i Nil Garrido dinamitzaven l’atac blanc-i-vermell sense aconseguir generar desequilibri. En aquest context, es va produir una errada defensiva decisiva, tal com ha succeït en molts d’altres enfrontaments. La pressió dels davanters del CF La Nucia va obligar el central Moha a endarrerir la pilota envers el seu porter. L’esfèrica va agafar massa força i Héctor Hurtado no la va poder retenir i va cometre un penal indiscutible sobre el davanter local Cris Martínez (min 22). L’exjugador del RC Villalbés va assumir la responsabilitat de llançar la pena màxima i va batre el porter martorellenc del CE Manresa amb una rematada inapel·lable (min 22).

L’adversitat no va destarotar els manresans, que van reprendre la seva ofensiva, tot i l’ensurt que va provocar un contracop conduït per Cris Martínez i els xuts posteriors del davanter gallec i de Joan Monterde (min 25). Les millors ocasions dels bagencs per reequilibrar el marcador van ser una rematada de cap per sobre el travesser d’Iván de la Peña (min 28) i una llunyana volea armada per Martí Soler que va obligar Rodri Gea a lluir-se (min 41).

Idèntic escenari, el mateix resultat

La tònica de l’enfrontament no es va modificar a l’inici de la represa. Així doncs, els blanc-i-vermells van tornar a sotmetre, almenys aparentment, el conjunt amfitrió. Rodri Gea va aturar en dos temps el xut d’Omar Ouhdadi (min 47), va impedir que el servei de Pol Ballesteros arribés a la posició de Carlos Gilbert (min 55) i va neutralitzar l’enverinada centrada de Dani Reina (min 56). Set minuts després, el porter local va conjurar la intencionada gardela que va etzibar el lateral de Vilassar de Mar. A continuació, un magnífic contraatac iniciat per Juan Delgado va permetre el CF La Nucia marcar el gol de la sentència. El davanter va combinar amb Cris Martínez i aquest el va assistir per tal que marqués el 2 a 0 sense oposició (min 68). El CE Manresa no es va tornar a apropar a la porteria local fins el temps de recuperació i, fins i tot, va cedir la iniciativa al conjunt entrenat per Kiko Lacasa en el tram final de l’enfrontament. Héctor Hurtado va evitar la golejada en refusar l’enverinada canonada d’Eneko Delgado (min 87).

LA FITXA TÈCNICA. CF LA NUCIA (Sistema de joc: 4-4-2). Rodrigo Gea; Joan Monterde, Victor Saball, Adri León, Mario Espinosa (Miguel Acosta min 65); David López (Eneko Delgado min 65), Mario Robles (Francisco Kiko Caler min 81), Thomas Dasquet, Christian Cris Martínez; Juan Delgado (Mohammed Ali Belayachi min 85) i Mariano Sanz (Borja de la Fuente min 81). CE MANRESA (Sistema de joc: 4-2-3-1). Héctor Hurtado; Dani Reina, Iván de la Peña, Moha (Yaya Sidibé min 65), César Llopis; Martí Soler (Marc Martínez min 58), Nil Garrido; Carlos Gilbert, Pol Ballesteros (Marc Cuello min 65), Omar Ouhdadi; i Álex Pachón (Aleix Oliveras min 74). ÀRBITRE. Víctor García Acosta (Comitè de Múrcia), auxiliat per Ismael Conesa Bernal i Juan Manuel López López. Va amonestar els locals Thomas Dasquet (min 30), Victor Saball (min 62) i Joan Monterde (min 76) i els visitants Héctor Hurtado (min 22) i César Llopis (min 74). GOLS. 1-0 Christian Cris Martínez (de penal) min 23 i 2-0 Juan Delgado min 68. ESTADI. Estadi Olímpic Camilo Cano.

Aitor Maeso: «A la represa, no hem encertat a l’hora de finalitzar les accions ofensives» Resignació. Malgrat voler dissimular-ho, el rostre d’Aitor Maeso permetia entreveure la seva profunda decepció al final de l’enfrontament. L’entrenador va sentenciar que «hem encaixat una derrota molt dura i dolorosa», a terres alacantines, « malgrat que ja no podem revertir la situació classificatòria de l’equip». «No, no hem ofert la nostra millor versió tot i intentar superar l’oponent des dels primers minuts de joc, va reblar el manresà. «Les prestacions que hem ofert durant el primer període han estat bones, hem jugat tal com volíem fer-ho, però a la represa, tot i tancar el CF La Nucia altra vegada a la seva parcel·la defensiva, almenys a l’inici, no hem estat encertats a l’hora de finalitzar adientment les accions ofensives». «Aquesta circumstància ens ha perjudicat, doncs ha facilitat les seves jugades de contracop. Així ha arribat el gol de la sentència, l’anotació que ha determinat el guanyador de l’enfrontament. El partit s’ha acabat quan hem encaixat el dos a zero», es va lamentar Aitor Maeso. «No hi ha alternativa. Ho continuarem intentant. Ara, doncs, hem d’afrontar el repte de guanyar els dos últims partits de la competició», va concloure.