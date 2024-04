Garbiñe Muguruza deixa el tennis als 30 anys

Garbiñe Muguruza ha posat punt final a la seva carrera com a tennista. Ho va anunciar ahir durant els premis Laureus que s’entreguen a Madrid, tot i que la decisió feia ja temps que la venia pressentint. De fet, feia ja 14 mesos que no competia. Sencera i orgullosa davant el que ha aconseguit durant la seva carrera esportiva, la ja extennista va atendre els mitjans de comunicació amb la seguretat de no convertir l’adeu en un drama, sinó en un homenatge.

"Fins aquí he arribat", va dir amb serenitat la tennista hispanoveneçolana de 30 anys. Muguruza s’acomiada amb un palmarès en el qual destaca Roland Garros (2016), Wimbledon (2017) –li va valer per ser número 1 del món durant cinc setmanes– i una Copa Masters (2021).

"Sento que és moment d’obrir una nova etapa, una nova era en la meva vida", va comentar en la roda de premsa en la qual va donar a conèixer el final de la seva carrera: "Estava nerviosa, tenia ganes de dir-ho. Em sento bé, tot i que la paraula retirada és una mica forta".

"Quan vaig deixar de competir, vaig tornar a casa i el descans el vaig rebre amb els braços oberts. Cada dia que passava em sentia millor, i no trobava a faltar la disciplina i la dificultat de la vida que portava abans, així que la decisió de retirar-me va ser progressiva".

"No hi va haver un dia concret. A poc a poc em vaig anar adonant que el que em ve més de gust és el meu següent capítol [...]. Tinc plans de formar una família, de casar-me, de tenir un gos... De continuar involucrada en el món del tennis també. He estat fent coses també per provar, comentant, i molt involucrada amb els meus espònsors", va explicar, insistint: "No soc una persona que em vulgui aturar i no fer res. Així que sorgiran cosetes [...]. El tennis professional et priva de moltes coses. Vull recuperar una mica el temps perdut", va argumentar amb seguretat.

La tennista ja estava fora del circuit des de l’any passat, quan va jugar el seu últim partit a Lió el 2023, on només havia disputat tres partits anteriorment i es trobava sota una crisi esportiva de la qual no podia sortir seguint en el circuit. Va optar llavors per una retirada temporal per retrobar-se amb ella mateixa i viure coses que com a tennista no havia pogut fer des que, amb tot just quatre anys, a Barcelona, es trobava a les pistes de l’acadèmia de Sergi Bruguera, en la qual s’entrenaven els seus germans grans.

Muguruza va debutar en el circuit el 2012, quan es va estrenar a Miami, per arribar als vuitens de final. Des d’aleshores la seva progressió va ser espectacular, per arribar a la seva primera final de Grand Slam el 2015, en el Roland Garros, on va caure contra la mateixa Serena Williams. En aquell moment tenia 21 anys.

Una lesió al turmell va frenar la seva espectacular progressió fins a tornar un any després per triomfar a París i convertir-se en l’hereva directa d’Arantxa Sánchez i Conchita Martínez, amb la qual va guanyar –quan ella entrenadora– Wimbledon un any després a l’imposar-se a la final a Venus Williams. Després va arribar la Copa Masters i el número 1.

En la seva carrera la tennista hispanoveneçolana ha conquistat 10 títols i ha jugat 687 partits (449 victòries i 238 derrotes).