El Puig-reig venç el Sant Feliu de Codines i ja és sisè (2-0)

El Puig-reig es fa fort a casa, i va vèncer el Sant Feliu de Codines, equip de la zona de descens (2-0) en un partit que els del Berguedà van tenir controlat i que van dominar. Amb aquest resultat, els puig-regencs, que van tornar a rebre el suport de la nombrosa afició local, es posen en sisena posició, mentre que els vallesans es mantenen en descens, a quatre punts de la permanència.

L'inici del conjunt local va ser fulgurant. Al minut tres de l'enfrontament, una bona jugada del juvenil Pep Soler, que disputava el seu primer partit com a titular, va deixar sol a Arnau Pons davant del porter i aquest no va fallar per avançar el conjunt de Joan Garcia. Els primers minuts van ser de lleuger domini local, però el Sant Feliu va aconseguir prendre momentàniament la possessió i tenir algunes ocasions de perill que la defensa va rebutjar amb contundència. A partir de la mitja hora de joc, però, el partit ja no va tenir color i el final de la primera meitat va ser de clar domini local, que va gaudir de nombroses ocasions, algunes de molt clares, per ampliar la diferència de gols a l'electrònic.

El segon temps va començar com el primer: amb gol del Puig-reig. Al cap de quatre minuts de la represa, Roger Claret va engaltar un fort xut des del llançament de falta que va superar la barrera i el porter i va anotar el 2-0 que ja deixava el partit mig sentenciat. L'equip verd-i-vermell no va deixar escapar la victòria i tota la segona part, tot i que el marcador ja no es va moure més, va ser de clar domini local, que van tenir més ocasions de gol que no van poder materialitzar. A l'altra banda de la porteria, el bon treball defensiu i les intervencions de Lie Camara van ser suficients per obtenir tres punts i una nova porteria a zero, a l'espera del duel crucial de la setmana que ve contra el tercer classificat, el Torelló.