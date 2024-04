La jutge bloqueja el compte de Piqué de les comissions de la Supercopa

La jutge Delia Rodrigo, que investiga la presumpta corrupció a l’RFEF durant la presidència de Luis Rubiales, va ordenar bloquejar el compte bancari amb què Kosmos Football, l’empresa de Gerard Piqué, cobra les comissions procedents de l’Aràbia Saudita per l’organització de la Supercopa. La interlocutòria de la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid), a la qual ha tingut accés El Periódico de España, del grup Prensa Ibérica, justifica aquesta decisió en la necessitat de "garantir les possibles responsabilitats pecuniàries derivades dels il·lícits presumptament comesos per la mercantil investigada". La mesura cautelar s’adopta a instàncies de la fiscalia, que va formular la seva petició fa una setmana.

En la seva sol·licitud, el ministeri fiscal argumentava que "del desenvolupament de la investigació es pot considerar com a legalment controvertides les quantitats fixades en concepte de comissió o tarifa d’èxit a favor de la referida entitat en la contractació de la Supercopa".

Finalitat de la investigació

En coincidència amb aquesta postura, la jutge estima "necessari i imprescindible" per a les finalitats de la investigació, acordar el bloqueig del producte bancari sol·licitat a fi de garantir les eventuals responsabilitats civils" dimanants del procediment. El bloqueig del compte de Piqué se suma als realitzats als d’altres investigats, com per exemple el mateix Rubiales.

Aquesta mesura no impedeix que SELA, l’empresa pública saudita amb la qual es va negociar l’acord, continuï ingressant les comissions acordades, però sí que Kosmos en pugui disposar. El 2019 l’RFEF va arribar a un acord amb l’Aràbia Saudita per celebrar en aquest país la Supercopa a canvi de 40 milions anuals. Piqué, a través de la seva empresa Kosmos Football, cobra quatre milions anuals, per la seva tasca d’intermediació.

