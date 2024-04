Thierno Diallo i Álvaro Giráldez inicien el Campionat d’Europa

Els gimnastes de l’Egiba Thierno Diallo i Álvaro Giráldez inicien avui el Campionat d’Europa de Gimnàstica Artística que es disputarà a Rímini (Itàlia) i que acabarà amb les finals de diumenge. Thierno Diallo forma part de la selecció espanyola absoluta i Álvaro Giráldez de la júnior.

A dalt, Cambronero i Casals; a baix, Gamisans i Martínez | EGIBA / j.b.p. manresa

A la jornada d’avui, es faran les rondes classificatòries de la categoria absoluta. L’equip espanyol, integrat per Joel Plata, Nicolau Mir, Thierno Diallo, Néstor Abad, Daniel Carrión i Unai Baigorri, competirà a partir de tres quart de sis. Divendres i dissabte es faran les finals per aparells i diumenge a la tarda la final per equips.

El torn dels júniors, amb Álvaro Giráldez i la resta de membres de la selecció espanyola Sergio Kovacs, Gabriel Barris, Orión Moises i Alejandro Cabrera, serà demà amb les rondes classificatòries. Les finals per aparells es faran dissabte i la final all aroud diumenge al matí.

El Campionat d’Europa de Gimnàstica Artística en categoria femenina es farà la setmana que ve, també a Rímini, amb inici el dijous dia 2 i les finals diumenge 5 de maig. L’Egiba també aspira a tenir-hi dues representants. Lorena Medina en la selecció absoluta i Mar Royo en la júnior. Les integrants del combinat espanyol s’ha de conèixer aquesta setmana, després de la concentració que des d’ahir es fa a Madrid.

Lorena Medina va tornar a una convocatòria de la selecció espanyola en el Trofeu Ciutat de Jesolo. Espanya va quedar classificada en novena posició, darrere de seleccions que aspiren a copar el podi dels Jocs Olímpics de París com Itàlia, els Estats Units, el Canadà o el Brasil.

La gimnasta de Gironella va completar dues «bones actuacions en terra i la barra i no va estar tan encertada en les paral·leles i el salt», segons va explicar a Regió7 el seu entrenador Xavier Casimiro. Medina tornava a competir amb Espanya després d’una lesió.

Copa Catalana de base

Gairebé 900 gimnastes de Catalunya van participar aquest cap de setmana en la 3a fase de la Copa Catalana Base de Gimnàstica Artística femenina. La Copa es va celebrar a Gironella i va estar organitzada per l’Egiba. Hi van participar gimnastes de base 1 a 5 i Edat Escolar E4G. Era l’última fase classificatòria per al Campionat de Catalunya de Gimnàstica Artística femenina.

L’Egiba hi va participar amb 18 gimnastes, durant les dues jornades de competició.

A la categoria Base 3M, l’equip format per Alèxia del Sar, Aina Garcia, Adalés Sala i Berta Màrquez van quedar en novena posició. En la categoria E4G, Awka Becerra, Berta Ratera i Itziar Muñoz van acabar en desena posició. En Base 5G, Ada Garcia, Emma Molina, Martina Muñoz i Nadia Sánchez van quedar quartes.

També van competir Irene Peña i Lila Cols en Base 4G, Jana Isach en Base 4M i Carla Cambronero, Aina Casals , Gina Gamisans i Júlia Martínez en Base G2.

L’Egiba resta pendent de saber quines gimnastes s’hauran classificat per al Campionat de Catalunya.