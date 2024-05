El Covisa afronta una final que no vol que sigui l'última

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte un partit que el pot fer seguir somiant o que pot trencar tota la il·lusió d'aquesta temporada. Els bagencs reben el Picassent (19 hores) al Pujolet en un duel en què hauran de remuntar el 3-1 encaixat dissabte passat a l'Horta Sud. I encara sort del gol d'Asís en l'últim segon, que permet un objectiu més assequible del que hauria estat haver de capgirar un 3-0. S'espera un pavelló ple d'aficionats que tindran l'oportunitat de tenyir la grada de vermell amb una samarreta commemorativa que el club vendrà al preu de sis euros.

El conjunt de Paco Cachinero té un obstacle clar en aquest partit. En els tres partits que ha jugat aquest any contra els valencians, encara no els ha guanyat. Va empatar a tres en el duel de lliga i va perdre a casa per 5-6 en la tornada i a fora per 3-1 la setmana passada. El joc directe del Picassent, que no té cap mena de problema d'esperar amagat al darrere i sortir amb joc totalment directe, no ha pogut ser superat, de moment, pels blanc-i-vermells. Aquests solen dominar els partits i tenir ocasions, però d'una banda, com l'últim dia, no han estat encertats i de l'altra, concedeixen massa quan el rival busca l'espai que queda a la seva esquena.

Punts positius

Però no tot és negatiu. Al Covisa li serviria guanyar per dos gols després del temps reglamentari i de la pròrroga. El fet que fos el campió de la fase regular i que el Picassent només fos quart li dona aquest avantatge, en una mesura encaminada a evitar les temudes tandes de penals.

D'altra banda, el pavelló manresà ja sap què és empènyer el seu equip cap a una remuntada. Va ser ara fa un any, aproximadament, quan el Cerdanyola es plantava a Manresa havent guanyat per 5-1 a casa, també en la primera eliminatòria d'ascens, i se n'havia d'anar cap a casa amb un 6-0 en contra que el deixava fora de combat.

El fet que la convocatòria permeti que hi hagi catorze jugadors fa que, a part de la plantilla del primer equip, Cachinero compti amb dos juvenils, Roc Franc, futbolista de Castellar del Vallès, i el santvicentí Ian Herrerías. Tots dos s'han entrenat amb el grup i estan disponibles per si es necessita.

El fet que la remuntada només hagi de ser de dos gols, i no de quatre com la temporada passada, segurament determinarà més control per part del Covisa. És complicat pensar que no tindrà l'oportunitat de marcar dos gols a casa. De fet, la vegada que en va marcar menys van ser tres contra Les Corts, just els que necessita aquest dissabte, això sí, sense encaixar-ne cap o un amb pròrroga. En el duel de lliga, els manresans ja van anotar cinc gols, però el problema va ser darrere.

Aquesta és la tercera promoció d'ascens seguida del Manresa FS. En les dues anteriors, el Mataró i el Melistar Melilla es van interposar en el seu camí.