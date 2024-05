El Grup Via CB Artés busca la revàlida a territori enemic per pujar a Super Copa

El Grup Via CB Artés va estar a punt de pujar directament a Super Copa com a campió del seu grup de Copa Catalunya, però dues derrotes seguides en el tram final de la competició li ho van impedir. Des d'aquest dissabte afronta una revàlida complicada. Ho farà a l'Hospitalet, en una final four que ha de guanyar per tenir la seguretat de l'èxit, tot i que el subcampió també potser puja. I l'arrencada no és fàcil.

Els bagencs juguen la semifinal a partir de les 19 hores contra el Collblanc, l'equip amfitrió. L'altre partit haurà enfrontat abans el Claret i el Lluïsos de Gràcia. El tècnic dels artesencs, Pep Piqueras, opina que el rival, que ve de l'altre grup i al qual no s'han enfrontat enguany, "juga molt bé al contraatac, castiga les pilotes perdudes i els errors que comets. Això ho hem de cuidar. A més, té la millor línia exterior de la categoria o una de les millors, amb molt nivell i molt talent. També tenen capacitat per penetrar, havent d’estar concentrats. Juguen sistemes de blocs indirectes, amb bloc directe central. Els hem estat veient des de fa dies i hem anat treballant tot això".

Per a Piqueras, "una de les coses bones d'aquestes fases és que posen a prova la final de tot l'any. Vull veure com reacciona l'equip en una situació d'exigència màxima. Vam acabar bé la lliga a casa i aquests quinze dies ens han anat bé per preparar-nos per a aquests partits".