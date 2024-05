La Punk-Trail torna dissabte a Sant Joan per recollir aliments

Sant Joan de Vilatorrada acollirà demà, dissabte a la tarda, la cursa de muntanya Punk-Trail, destinada a finalitats solidàries i, més en concret, a recollir aliments destinats a persones en situació de vulnerabilitat. Un total de 383 persones participaran en una prova organitzada per l'Associació Flipats per l'Esport i la Gresca, que en la passada edició va recollir quatre tones i mig de productes.

Les Punk-Trail són proves gratuïtes que se celebren per tot el país i que tenen un objectiu solidari. Els participants no han de pagar inscripció, però sí arribar amb un mínim de deu quilos de menjar cadascun d'ells que aniran a parar a la Creu Roja del Bages. En la passada edició, els aliments van anar a parar a les famílies ateses al Rebost, un projecte de l'entitat que pretén donar resposta a situacions d'emergència social a través de la distribució d'ajut alimentari. El Rebost es troba a Sant Joan i és el punt de recapte d'aliments, a més de nodrir-se de l'activitat de les institucions i els donatius de les empreses i els particulars.

Dos circuits

La prova de Sant Joan presentarà dos circuits per a tots aquells que vulguin controlar el nivell de duresa. El primer, el més exigent, és el Xtreme, de 18 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu, i el segon és el "Dominguerus", de 13 quilòmetres i 400 metres de desnivell. En el primer hi ha més duresa, però la realitat és que no cal fer-lo el més ràpid possible si no és per intent de superació personal. Al final no hi ha medalles i tan important és aquell que arribi primer, corrent al màxim, com últim, fent una caminada. La part lúdica també hi és present, amb uns avituallaments que prometen ser una autèntica festa i on és possible que facin cantar o ballar els participants i, fins i tot, disfressar-se. Per aquest motiu, és oberta a totes les edats, ja que tenen l'únic objectiu de gaudir de la natura i de les curses de muntanya d'una manera divertida i solidària.