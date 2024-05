Tenea Esparreguera i Bàsquet Manresa B es juguen l'ascens a una carta al Nou Congost

Una sola passa i les nostres comarques tindran dos equips més a la Lliga EBA, el quart graó del bàsquet masculí estatal. El Tenea Esparreguera, que hi vol tornar després del descens de l'any passat, i el Bàsquet Manresa B, que pot fer realitat la voluntat del club de tenir un filial en aquesta divisió, han de guanyar les respectives semifinals de dissabte per pujar i enfrontar-se en una final, la de diumenge, que seria una festa per a tots dos.

Albert Barquets, contra el Natació Sabadell en el partit de lliga a casa / Oscar Bayona

Explotar la solidesa

El Tenea Esparreguera de Norberto Guerra, segon classificat de la lliga recular de la Super Copa, només per darrere del JAC Sants, juga a les 16 hores contra el Natació Sabadell, un conjunt que, justament, es va classificar per a aquesta instància guanyant l'equip del Baix Nord en un darrer partit en què els verds ja no s'hi jugaven res. El tècnic dels esparreguerins explica que aquell duel "va ser diferent perquè ja no teníem res en joc. No vam amagar res, però vam donar minuts a tota la plantilla i es tractava de seguir millorant"

L'Esparreguera ha ocupat durant gairebé tot el curs el segon lloc però no se senten amb l'obligació de pujar des del primer dia, "No hem centrat la temporada en aquest únic objectiu. Ha estat conseqüència de la configuració de la plantilla, del creixement dels joves i de com ens han ajudat els veterans inclòs Dani Fontanals, que ha estat lesionat tota la temporada. Hem estat regulars i constants".

La força de jugar a casa

Per la seva banda, el Bàsquet Manresa B juga a les 18.10 hores, també al Nou Congost, contra el CBU Lloret Samba Hotels, conjunt a qui va vèncer per 20 i 25 punts, respectivament, en la lliga regular. Jugar a casa fa favorit el filial dirigit per Carlos Flores, que admet que al seu pavelló "ho solem fer bé i som un equip difícil de guanyar".

Per a l'entrenador dels manresans, el Lloret "és una de les sorpreses del grup, amb dos jugadors referents de la categoria. Però pensem que si juguem al nostre ritme des de l'inici arriba un moment en què, per cansament, potser som millors i podem trencar el partit".

Flores recorda que la majoria dels seus jugadors són els que tan bon paper van fer fa quinze dies a Campionat d'Espanya júnior, en què van ser quarts. "Potser arriben mentalment cansats pel sobreesforç, però l'aturada de quinze dies ens ha permès recuperar energia".