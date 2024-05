El Berga supera el Sant Feliu i segueix en la lluita pel títol

El Berga va vèncer a casa contra un equip ja descendit, el Sant Feliu de Codines (2-1). Els de Pau Morral van saber patir i remuntar un partit que s'havia posat difícil amb el gol inicial dels visitants. Amb aquest resultat, els berguedans mantenen el tercer lloc, a dos punts de distància dels dos líders, Natació Terrassa i Torelló, i a tres del Ripollet, que és quart i amenaça en prendre-li la plaça de play-off. El Sant Feliu cau a l'última posició.

El partit va ser de domini local de la possessió, però els visitants es tancaven en bloc baix i l'equip del Berguedà tenien problemes per trobar porteria. L'equip del Vallès Oriental, en canvi, va aconseguir transformar una de les poques ocasions de les quals van gaudir abans de la mitja hora de joc en una jugada desafortunada del Berga i avançar-se en el marcador. Els locals van reaccionar i, només deu minuts després, en una falta lateral, Oriol Ruiz aconseguia fer l'empat. Abans del descans, els blanc-i-vermells van tenir l'oportunitat d'avançar-se, però el llançament d'Hugo Rodríguez va ser aturat sobre la línia pel porter.

La segona meitat va tornar a ser un monòleg de possessió berguedana i amb diverses ocasions, com un llançament al pal. No va ser fins al minut 72 quan Marc Torres va anotar, de cap, el gol de la victòria. El conjunt local va mantenir el domini davant un equip vallesà que buscava l'empat amb accions verticals i encara va tenir opcions de fer el tercer. Finalment, van endur-se tres punts que són or en la lluita per Primera.