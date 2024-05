El Covisa supera el Picassent i segueix en la fase d’ascens

El Covisa Manresa va guanyar ahir per 4 gols a 1 al Picassent i es va classificar per als vuitens de final del play-off d’ascens a la Segona Divisió. Els de Cachinero van ser capaços de remuntar el mal resultat del partit d’anada (3-1) i van acabar guanyant 4 a 1 a la pròrroga.

El partit d’ahir va ser ben diferent. El Manresa va dominar de principi a fi. I, fins i tot quan el Picassent tenia el resultat en contra, els de Cachinero van ser capaços d’imposar el seu joc vistós i controlar amb èxit els tempos del partit.

El Covisa va sortir molt endollat i va imposar un ritme frenètic des de bon començament. Les intencions eren clares, fer gol al més aviat possible i reduir al màxim les opcions rivals. Va sortir bé. La intensitat i la forta pressió manresana no va permetre que el Picassent disposés de cap opció clara en tota la primera meitat. Però, eren els manresans qui necessitaven els gols i ho van provar sense èxit en nombroses ocasions.

El primer gol del partit va arribar al minut 13. Terri, l’obrellaunes en gairebé tots els últims partits, va culminar una gran jugada d’estratègia que va agafar per sorpresa la defensa rival. A través d’una falta provocada per Lavado que, tot sol contra el porter, va rebre una empenta quan es disposava a xutar. Asís va ser l’encarregat d’executar la falta. Va fer una passada lateral pel mateix Lavado, que va assistir Terri dins l’àrea per posar l’1 a 0 al marcador. Després del primer gol, el Manresa va seguir dominant i el Picassent va ser incapaç d’aprofitar el joc directe que proposa normalment.

Lavado va fer el segon del Manresa al minut 19 d’una sacada de banda. El jugador va posar una passada tendra que es va enverinar i va soprendre Randy, que va fer l’estàtua. Menys d’un minut després i a cinc segons pel final, David Lozano va fer el 3 a 0. Es va fabricar el gol tot sol. Ell mateix va recuperar una pilota prop de l’àrea rival i va etzibar un xut potent impossible per Randy.

Ja a la segona meitat i amb un Picassent necessitat de fer almenys un gol per forçar la pròrroga, els valencians van fer un pas endavant i van deixar d’especular amb el resultat. El Manresa va resistir i va provar de seguir marcant el ritme del partit. Cella va salvar els seus en algunes ocasions. A minut 36, Samuel va fer una rematada des de molt lluny, però molt ajustada al pal, que va suposar l’ansiat gol dels visitants. A pocs segons del final, Samuel va rematar al pal un xut molt semblant al del gol.

El partit va anar a la pròrroga. El Covisa en tenia prou amb el 3 a 1 per classificar-se, gràcies a la millor posició en la temporada regular. Però, al 44’, Asís va sentenciar. Va pivotar sobre ell mateix, va deixar enrere el defensa i va culminar amb una canonada brutal.

El Covisa Manresa coneixerà dilluns que ve el pròxim rival, que es decidirà per sorteig.