El Sallent B venç a Callús en l'anada del play-off (1-0)

El Sallent B va vèncer l'anada del play-off d'ascens a Tercera Catalana al camp del Callús (0-1) i partirà amb avantatge als 90 minuts finals, que es disputaran la setmana que ve al camp dels sallentins. Un gol de Danil Sala a cinc minuts pel final va trencar una igualtat que també es va veure sobre el terreny de joc. Cal recordar que és l'única eliminatòria que hauran de passar, és a dir, qui venci aquesta eliminatòria jugarà l'any que ve a Tercera.

Ambdós equips van començar amb prudència, sent conscients que l'eliminatòria era d'anada i tornada i que un error seria determinant. Els locals, empesos pel nombrós públic assistent al municipal Andreu Lladó, van dominar la primera meitat, mentre que els sallentins cometien errors i patien per aguantar el resultat. Els callussencs atacaven, i van gaudir d'alguna ocasió de perill clar, però no van poder anotar cap gol.

La segona meitat, en canvi, va ser molt més igualada i fins i tot de lleuger domini visitant, ja que els blaugranes van començar a tenir més possessió de la pilota i també van començar a tenir les primeres aproximacions de perill a l'àrea local. Els quadribarrats seguien intentant atacar, però ho tenien més difícil. No va ser fins al minut 85, a cinc pel final del temps reglamentari, que una bona jugada d'Alex Gálvez va servir una pilota de perill a Danil Sala perquè anotés amb un bon xut l'únic gol de l'enfrontament. Els callussencs, conscients que una derrota a casa era un resultat molt desfavorable, van assetjar la porteria visitant en els últims minuts, però sense sort d'anotar. L'eliminatòria es resoldrà en els últims 90 minuts a Sallent.