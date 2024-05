El Vilanova del Camí rescata un punt (1-1)

El Vilanova del Camí va salvar un punt a casa contra l'Unificación Bellvitge (1-1), el setè classificat, en un partit igualat. Amb aquest resultat, els anoiencs acumulen tres empats seguits i cinc sense perdre, però encara està a només dos punts de la zona de descens quan queden dues jornades per disputar.

El partit va tenir molta igualtat malgrat la diferència de llocs a la classificació, i la primera meitat va estar marcada per un joc intens en què els equips no van comptar amb massa ocasions de perill, però sí que van lluitar per la possessió en un partit molt igualat. Tot i que l'equip visitant va ser lleugerament superior a l'inici, de seguida es va igualar i els anoiencs van tenir dues ocasions clares. Cap dels dos equips s'aconseguia imposar a l'altre i el resultat va acabar amb empat a 0.

L'inici de la segona meitat va tenir un lleuger domini visitant, que s'apropava a la porteria anoienca, tot i que els locals també gaudien d'alguna ocasió de perill. Al cap de cinc minuts de la represa, Ramzi Akel avançava a l'equip de l'Hospitalet en una errada defensiva. Això va despertar als locals que, animats pel seu públic, van anar a l'atac a la recerca de l'empat. Quan faltava una mica més de vint minuts pel final, des del punt de penal, Erik Segovia, qui l'havia provocat, va anotar un gol que donava un punt important al seu equip. Els darrers minuts van ser frenètics, ja que els anoiencs no s'acontentaven amb l'empat, però cap dels dos equips van aconseguir marcar