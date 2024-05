Aitana Bonmatí nomenada millor jugadora de la Champions d'aquesta temporada

Un altre reconeixement més per a una jugadora que està vivint una temporada única. Després d'aixecar la seva tercera Champions, Aitana Bonmatí ha rebut aquest dilluns el premi a la jugadora de la temporada de la UEFA Women's Champions League per segona temporada consecutiva. El panell d'Observadors Tècnics de la UEFA destaca el seu paper determinant en el joc i el seu talent màgic amb la pilota.

Amb sis gols i sis assistències, la jugadora de 26 anys ha estat nomenada Jugadora del Partit després de marcar en la victòria final del Barcelona per 2-0 davant el Lió. «Va influir en el joc per tot el camp dins i fora de la possessió. Grans passades progressives, grans recuperacions de pilota i va marcar un gran gol», segons ha explicat el panell d'Observadors Tècnics de la UEFA. La UEFA també l'ha inclòs en l'11 ideal, on comparteix reconeixement amb quatre companyes d'equip culer: Lucy Bronze, Irene Paredes, Patri Guijarro i Caroline Graham Hansen.